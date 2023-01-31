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Ряд стран Латинской Америки отказали США в просьбе отправить оружие в Украину

Новина українською →
Колумбия, Вторник 31 января 2023 17:30
Ряд стран Латинской Америки отказали США в просьбе отправить оружие в Украину Фото: ряд стран Латинской Америки отказали США в просьбе отправить оружие в Украину (britannica com)
Автор: Карина Левицкая

Несколько президентов Латинской Америки отклонили просьбу Соединенных Штатов передать вооружение, системы или оборудование российского происхождения в арсеналы их ВС в обмен на замену современными материалами американского происхождения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Infodefensa.

Президент Колумбии Густаво Петро и президент Аргентины Альберто Фернандес исключили возможность такого сотрудничества с США. Во время совместной пресс-конференции вместе с немецким канслером Олафом Шольцом Фернандес заявил, что Аргентина и Латинская Америка не думают посылать оружие в Украину или какое-либо другое место конфликта.

"Я объяснил, что в нашей Конституции мир как порядок на международной арене, даже если бы это оставили на металлолом в Колумбии, мы не сдадим российское оружие, чтобы они вели Украину продолжать войну", пояснил Петро

В свою очередь бразильский президент Лула да Силва отказался от передачи Германии боеприпасов для танков Leopard, а президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор подверг резкой критике отправку военной техники в страну, в которую вторглась Россия.

Напомним, президент Колумбии объяснил, почему не будет передавать Украине советское оружие.

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