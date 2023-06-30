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Україна сподівається на допомогу Іспанії, щоб отримати вплив у Латинській Америці, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна розраховує, що під час головування Іспанії у Євросоюзі нашій країні вдасться отримати вплив у Латинській Америці.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Глава держави розповів, що кілька неназваних країн заблокували для нього запрошення взяти участь у саміті ЄС-Латинська Америка у Брюсселі 17-18 липня, яке ініціював прем'єр Іспанії Педро Санчес.

"У нас є формула миру, і Педро надав нам велику підтримку. Він веде постійний діалог з Латинською Америкою, і вони дослухаються до нього, це факт. Але я скажу відверто, що деякі країни Латинської Америки блокують це рішення та це запрошення", - розповів президент.

Він також зазначив, що очікує від країн Латинської Америки, що вони не лише приєднаються до формули миру, а й виступлять проти війни, яку розпочали росіяни.

Країни Латинської Америки та війна в Україні

Зазначимо, що більшість країн Латинської Америки займають нейтральну позицію щодо повномасштабної війни Росії проти України. Зокрема, найбільші держави континенту - Колумбія, Бразилія, Мексика та Аргентина - відмовилися надавати нашим військовим зброю на прохання США.

Наприклад, своєю неоднозначною позицією особливо відома Бразилія, президент якої звинувачував країни Заходу в тому, що вони заохочують війну, надаючи Україні зброю. При цьому країна продовжує зберігати співпрацю з Росією.

Нині ж Україна активно намагається залучити країни Латинської Америки до підтримки формули миру, оскільки, як заявляв глава МЗС Дмитро Кулеба, таку ініціативу має підтримати якнайбільше країн.

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