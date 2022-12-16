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Парламент Хорватии отказался присоединяться к учебной миссии ЕС EUMAM Ukraine

Новина українською →
Хорватия, Пятница 16 декабря 2022 18:36
Парламент Хорватии отказался присоединяться к учебной миссии ЕС EUMAM Ukraine Фото: законодатели Хорватии отказали украинским военным в учебной миссии ЕС на территории их страны (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Хорватский парламент в пятницу, 16 декабря, отклонил предложение правительства страны помочь учить украинских военных в рамках миссии Европейского Союза EUMAM Ukraine.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство AP News.

Как отмечает агентство, Хорватия как страна-член Евросоюза должна была разместить у себя до 100 украинских военных, а около 80 хорватских инструкторов планировали выехать за границу, чтобы помогать учить украинцев в других странах ЕС. Для принятия такого решения правительству требовались две трети голосов в парламенте. Однако предложение не было принято, поскольку его поддержали лишь 97 из 151 члена парламента - на четыре голоса меньше, чем нужно. Десять депутатов высказались "против", остальные воздержались или не присутствовали во время голосования.

На самом деле, как заявили оппозиционные партии, голосование было политическим и имело в основе разногласия между премьер-министром страны Андреем Пленковичем и президентом Хорватии Зораном Милановичем, которые часто конфликтуют по различным вопросам.

"Президент Зоран Миланович - откровенный критик политики Запада в Украине. Он выступает за то, чтобы Хорватия оказывала лишь гуманитарную помощь Украине в борьбе против России", - подчеркивает AP News.

К тому же голосование в парламенте состоялось после того, как президент Хорватии отказался подписать предложение, заявив, что оно не соответствует Конституции страны. Хотя AP News отмечает, что кто, как ни Хорватия, должна знать цену войне, которую она прошла в 1991-1995 годах после провозглашения независимости от бывшей Югославии.

В то же время РБК-Украина сообщало, что в ноябре Министерство обороны Хорватии согласовало передачу Украине 14 вертолетов Ми-8 и Ми-8 МТВ.

Кроме того, Хорватия стала последней страной, присоединившейся к иску Украины против Российской Федерации в Международном суде ООН.

Добавим, что Хорватия поможет разминировать Луганскую область, однако на это уйдет не менее 10 лет.

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