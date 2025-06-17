Украина созывает Совбез ООН из-за ночной атаки России

"Только что я подписал письмо на президента Совета Безопасности ООН с просьбой как можно быстрее созвать заседание Совбеза в связи с эскалацией ракетного террора России против мирных жителей Украины", - сообщил Мельник.

Постпред Украины при ООН отметил, что только этой ночью российская массированная атака унесла жизни многих киевлян, более ста получили ранения, полностью разрушены жилые дома.

"Имеем дело не просто с военными преступлениями против гражданского населения, которые ежедневно и каждую ночь совершает московский режим. Это преступления против человечности, которые требуют не только осуждения, но и решительной реакции и практических действий со стороны международного сообщества, прежде всего Совета Безопасности ООН", - подчеркнул он.

Мельник добавил, что во вторник проведет встречу с президентом Совбеза послом Гайаны в ООН Кэролин Родригес-Биркетт, чтобы детально обсудить дальнейшие шаги в соответствии с Уставом ООН.

"Надеюсь, члены Совета Безопасности дадут жесткий ответ на преступные действия России. Время положить конец безнаказанности Кремля", - отметил он.