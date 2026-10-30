Россия усиливает дневные удары по Украине: в ISW раскрыли цель Кремля

Россия наращивает интенсивность дневных атак по гражданской инфраструктуре Украины с целью принуждения Киева к капитуляции в преддверии зимы, в то же время пытается расколоть европейские государства и отстранить их от мирных переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Аналититы отметили, что атаки 29 октября являются частью постоянных усилий России по нанесению дневных ударов, чтобы сделать повседневную жизнь в Украине невыносимой, нанести значительные жертвы среди гражданского населения и нанести вред экономике Украины.

Москва пытается навязать дополнительные расходы на украинское население в преддверии зимы 2026-2027 годов, поскольку Кремль, вероятно, оценивает, что эти дальние удары могут отвлечь внимание от недавних успехов Украины на поле боя и в конечном итоге принудить Украину к капитуляции.

По оценке ISW, в течение 2026 года российские войска повысили смертоносность своей ударной кампании, используя пробелы в украинской системе противовоздушной обороны и применяя новые технологические решения, в том числе баражировочные боеприпасы "Бандероль" и реактивные беспилотники.

Аналитики напомнили, что в результате дневных атак 29 октября в Украине погибли по меньшей мере 19 человек и получили ранения по меньшей мере 82 человека.

В частности, в Днепре попадание российского реактивного дрона в пригородный поезд на железнодорожной станции унесло жизни по меньшей мере 14 человек и ранило еще 14 человек.

Кроме того, удар бражующими боеприпасами типа "Бандероль" по жилому району Чернигова привел к гибели двоих детей и ранению по меньшей мере 31 человека, а попадание беспилотника в жилой дом в Кременчуге Полтавской области унесло жизни трех человек и травмировало 32 жителей, включая шесть детей.

В ИSW также отмечают, что российский диктатор Владимир Путин 29 октября попытался переложить на Украину ответственность за гуманитарную катастрофу во временно оккупированном Олешке Херсонской области, выдвинув ложные обвинения в минировании подъездных путей.

В то же время, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и российский омбудсмен Яна Лантратова подтвердили соблюдение режима тишины в Олешках в течение 54 часов с утра 27 октября.

В ISW подчеркивают, что полную вину за гуманитарный кризис в городе несет российская оккупационная администрация, которая с мая 2026 года прекратила завоз туда продовольствия и медикаментов, трижды отклоняла украинские инициативы по локальному перемирию, а в сентябре 2026 года умышленно сбывала.

Комментируя дипломатическое направление, эксперты ISW отмечают, что Кремль использует телефонный разговор Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере от 27 октября для углубления разногласий внутри Европы и ослабления ее переговорных позиций.

Заявления помощника президента России Юрия Ушакова, пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова и представительницы Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой от 28–29 октября об исключительно трехстороннем формате переговоров между Украиной, РФ и США свидетельствуют о стремлении Москвы отстранить европейских лидеров от мирного процесса до выполнения российских ультиматумов декабря 2021 года относительно сокращения присутствия НАТО до границ 1997 года.

Кроме того, Кремль формирует информационные условия для вымогательства от Украины односторонних уступок перед началом содержательных переговоров.

В частности, Ушаков анонсировал проведение трехсторонней встречи делегаций США, Украины и РФ в Абу-Даби после 4 ноября, поставив точную дату в зависимости от ситуации на фронте и удержания ВСУ от дальнобойных ударов по территории РФ в период российских празднований, несмотря на систематические отказы самой Москвы от взаимного моратория на дальнобойные атаки.

Таким образом, РФ стремится выставить Киев препятствием для мирного урегулирования в случае отклонения украинской стороной предыдущих односторонних условий Кремля.