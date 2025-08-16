ua en ru
Сб, 16 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украина - Швейцария в отборе баскетбольного ЧМ: состав "сине-желтых" и ссылка на бесплатную трансляцию

Рига, Суббота 16 августа 2025 15:52
UA EN RU
Украина - Швейцария в отборе баскетбольного ЧМ: состав "сине-желтых" и ссылка на бесплатную трансляцию Фото: В первой игре "сине-желтые" уступили швейцарцам (ФБУ)
Автор: Андрей Костенко

Сборная Украины по баскетболу 16 августа сыграет важный матч пре-квалификации чемпионата мира-2027. В номинально домашнем поединке в латвийской Риге "сине-желтые" будут противостоять команде Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на национальную Федерацию баскетбола.

Ситуация в группе D

В первой очной встрече украинцы уступили швейцарцам в выездном матче со счетом 64:66. В дальнейшем подопечные Айнарса Багатскиса одержали победу над Словакией - 80:71.

Швейцария же обменялась победами со словаками (дважды с разницей +13) и подходит к игре с двумя победами в трех поединках.

Турнирная таблица:

  1. Швейцария - 5 очков (3 матча)
  2. Словакия - 4 (3)
  3. Украина - 3 (2)

Согласно регламенту пре-квалификации ЧМ-2027, в следующий этап выходят две лучшие сборные группы.

Победитель квартета попадет в группу А первого раунда квалификации, где встретится с Испанией, Грузией и еще одной командой из трио: Дания, Норвегия, Хорватия.

Сборная, которая займет второе место, получит путевку в группу С, где ее ждут Сербия, Турция и Босния и Герцеговина.

Состав сборной Украины

По сравнению с прошлой игрой против Словакии в составе "сине-желтых" произошла одна замена: вместо Владимира Конева место в составе получил Ростислав Новицкий, который присоединился к национальной команде, пропустив предыдущие два матча из-за проблем с документами.

Заявка Украины на матч против Швейцарии

Защитники:

  • Михаил Бублик ("Киев-Баскет")
  • Егор Сушкин ("Киев-Баскет")
  • Александр Ковляр ("Будучност", Черногория)
  • Иссуф Санон ("Шленск", Польша)
  • Илья Тыртышник ("Равенна", Италия)

Форварды:

  • Вячеслав Бобров (ВЭФ, Латвия)
  • Андрей Войналович ("Сабах", Азербайджан)
  • Артем Ковалев ("Тангеран Хоукс", Индонезия)
  • Александр Липовый ("Колоссос", Греция)
  • Иван Ткаченко ("Миттельдойчер", Германия)

Центровые:

  • Вячеслав Кравцов ("Борнео Хорнбиллз", Индонезия)
  • Ростислав Новицкий (ВЭФ, Латвия)

Украина - Швейцария в отборе баскетбольного ЧМ: состав &quot;сине-желтых&quot; и ссылка на бесплатную трансляцию

Где смотреть матч

Поединок Украина - Швейцария начнется 16 августа в 17:00 по Киеву.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть на платформе Киевстар ТВ.

Также бесплатно матч будут транслировать на YouTube-канале FIBA Basketball.

Ранее сообщили, что украинский центровой Скапинцев покинул НБА и перешел в европейский клуб.

Также читайте, почему игрок НБА Святослав Михайлюк отказался от выступлений за сборную Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Баскетбол Чемпионат мира Сборная Украины
Новости
По принципу НАТО? CNN узнало, какие гарантии для Украины предлагает Трамп
По принципу НАТО? CNN узнало, какие гарантии для Украины предлагает Трамп
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия