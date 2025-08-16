Украина - Швейцария в отборе баскетбольного ЧМ: состав "сине-желтых" и ссылка на бесплатную трансляцию

Сборная Украины по баскетболу 16 августа сыграет важный матч пре-квалификации чемпионата мира-2027. В номинально домашнем поединке в латвийской Риге "сине-желтые" будут противостоять команде Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на национальную Федерацию баскетбола .

Ситуация в группе D

В первой очной встрече украинцы уступили швейцарцам в выездном матче со счетом 64:66. В дальнейшем подопечные Айнарса Багатскиса одержали победу над Словакией - 80:71.

Швейцария же обменялась победами со словаками (дважды с разницей +13) и подходит к игре с двумя победами в трех поединках.

Турнирная таблица:

Швейцария - 5 очков (3 матча) Словакия - 4 (3) Украина - 3 (2)

Согласно регламенту пре-квалификации ЧМ-2027, в следующий этап выходят две лучшие сборные группы.

Победитель квартета попадет в группу А первого раунда квалификации, где встретится с Испанией, Грузией и еще одной командой из трио: Дания, Норвегия, Хорватия.

Сборная, которая займет второе место, получит путевку в группу С, где ее ждут Сербия, Турция и Босния и Герцеговина.

Состав сборной Украины

По сравнению с прошлой игрой против Словакии в составе "сине-желтых" произошла одна замена: вместо Владимира Конева место в составе получил Ростислав Новицкий, который присоединился к национальной команде, пропустив предыдущие два матча из-за проблем с документами.

Заявка Украины на матч против Швейцарии

Защитники:

Михаил Бублик ("Киев-Баскет")

Егор Сушкин ("Киев-Баскет")

Александр Ковляр ("Будучност", Черногория)

Иссуф Санон ("Шленск", Польша)

Илья Тыртышник ("Равенна", Италия)

Форварды:

Вячеслав Бобров (ВЭФ, Латвия)

Андрей Войналович ("Сабах", Азербайджан)

Артем Ковалев ("Тангеран Хоукс", Индонезия)

Александр Липовый ("Колоссос", Греция)

Иван Ткаченко ("Миттельдойчер", Германия)

Центровые:

Вячеслав Кравцов ("Борнео Хорнбиллз", Индонезия)

Ростислав Новицкий (ВЭФ, Латвия)

Где смотреть матч

Поединок Украина - Швейцария начнется 16 августа в 17:00 по Киеву.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть на платформе Киевстар ТВ.

Также бесплатно матч будут транслировать на YouTube-канале FIBA Basketball.