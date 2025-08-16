Украина - Швейцария в отборе баскетбольного ЧМ: состав "сине-желтых" и ссылка на бесплатную трансляцию
Сборная Украины по баскетболу 16 августа сыграет важный матч пре-квалификации чемпионата мира-2027. В номинально домашнем поединке в латвийской Риге "сине-желтые" будут противостоять команде Швейцарии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на национальную Федерацию баскетбола.
Ситуация в группе D
В первой очной встрече украинцы уступили швейцарцам в выездном матче со счетом 64:66. В дальнейшем подопечные Айнарса Багатскиса одержали победу над Словакией - 80:71.
Швейцария же обменялась победами со словаками (дважды с разницей +13) и подходит к игре с двумя победами в трех поединках.
Турнирная таблица:
- Швейцария - 5 очков (3 матча)
- Словакия - 4 (3)
- Украина - 3 (2)
Согласно регламенту пре-квалификации ЧМ-2027, в следующий этап выходят две лучшие сборные группы.
Победитель квартета попадет в группу А первого раунда квалификации, где встретится с Испанией, Грузией и еще одной командой из трио: Дания, Норвегия, Хорватия.
Сборная, которая займет второе место, получит путевку в группу С, где ее ждут Сербия, Турция и Босния и Герцеговина.
Состав сборной Украины
По сравнению с прошлой игрой против Словакии в составе "сине-желтых" произошла одна замена: вместо Владимира Конева место в составе получил Ростислав Новицкий, который присоединился к национальной команде, пропустив предыдущие два матча из-за проблем с документами.
Заявка Украины на матч против Швейцарии
Защитники:
- Михаил Бублик ("Киев-Баскет")
- Егор Сушкин ("Киев-Баскет")
- Александр Ковляр ("Будучност", Черногория)
- Иссуф Санон ("Шленск", Польша)
- Илья Тыртышник ("Равенна", Италия)
Форварды:
- Вячеслав Бобров (ВЭФ, Латвия)
- Андрей Войналович ("Сабах", Азербайджан)
- Артем Ковалев ("Тангеран Хоукс", Индонезия)
- Александр Липовый ("Колоссос", Греция)
- Иван Ткаченко ("Миттельдойчер", Германия)
Центровые:
- Вячеслав Кравцов ("Борнео Хорнбиллз", Индонезия)
- Ростислав Новицкий (ВЭФ, Латвия)
Где смотреть матч
Поединок Украина - Швейцария начнется 16 августа в 17:00 по Киеву.
Прямую трансляцию матча можно посмотреть на платформе Киевстар ТВ.
Также бесплатно матч будут транслировать на YouTube-канале FIBA Basketball.
