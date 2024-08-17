RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина сама решает, как использовать предоставленное Испанией оружие, - Роблес

Фото: Маргарита Роблес, глава Минобороны Испании (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Украина использует вооружение и технику, предоставленные Испанией в рамках оборонной помощи, по своему усмотрению.

Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на информагентство EFE.

Испанская чиновница подчеркнула, что Мадрид будет продолжать поддерживать Украину в противодействии полномасштабной военной агрессии со стороны России "этим оборонным оборудованием, которое очень важно".

Роблес добавила, что Украина "всегда будет иметь поддержку Испании", а также других государств-членов НАТО.

Отвечая на вопрос журналистов, есть ли у нее сведения об использовании ВСУ испанского вооружения в операции в Курской области в РФ, она сказала, что испанское правительство не знает, какое оружие использует Украина.

"Это война, и, следовательно, Украина будет всегда использовать те материалы, которые считает нужным", - сказала Роблес.

Она добавила, что военные материалы, предоставленные Украине Испанией, являются "оборонными для защиты".

Помощь Испании для Украины

Напомним, Испания стала одним из ключевых партнеров Украины с начала полномасштабного вторжения РФ. Поддержка со стороны Мадрида включает как гуманитарную и финансовую, так и военную сферы.

Ранее сообщалось, что Испания предоставила Украине 600 миллионов евро военной помощи, включая оружие, боеприпасы, средства связи и разведки, а также медицинское оборудование.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Испания предоставит дополнительные средства противовоздушной обороны.

В середине июля стало известно, что Испания приступила к передаче Украине новой партии военной помощи. В нее входят 10 боевых танков Leopard 2А4, несколько экскаваторов и большое количество противотанковых ракет.

Кроме того, в прошлом месяце в Минобороны Испании заявили, что Мадрид передаст Украине новую дополнительную батарею ЗРК Hawk. Поставки системы запланированы на сентябрь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Испания