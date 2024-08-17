Украина сама решает, как использовать предоставленное Испанией оружие, - Роблес

Испанская чиновница подчеркнула, что Мадрид будет продолжать поддерживать Украину в противодействии полномасштабной военной агрессии со стороны России "этим оборонным оборудованием, которое очень важно".

Роблес добавила, что Украина "всегда будет иметь поддержку Испании", а также других государств-членов НАТО.

Отвечая на вопрос журналистов, есть ли у нее сведения об использовании ВСУ испанского вооружения в операции в Курской области в РФ, она сказала, что испанское правительство не знает, какое оружие использует Украина.

"Это война, и, следовательно, Украина будет всегда использовать те материалы, которые считает нужным", - сказала Роблес.

Она добавила, что военные материалы, предоставленные Украине Испанией, являются "оборонными для защиты".

Помощь Испании для Украины

Напомним, Испания стала одним из ключевых партнеров Украины с начала полномасштабного вторжения РФ. Поддержка со стороны Мадрида включает как гуманитарную и финансовую, так и военную сферы.

Ранее сообщалось, что Испания предоставила Украине 600 миллионов евро военной помощи, включая оружие, боеприпасы, средства связи и разведки, а также медицинское оборудование.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Испания предоставит дополнительные средства противовоздушной обороны.

В середине июля стало известно, что Испания приступила к передаче Украине новой партии военной помощи. В нее входят 10 боевых танков Leopard 2А4, несколько экскаваторов и большое количество противотанковых ракет.

Кроме того, в прошлом месяце в Минобороны Испании заявили, что Мадрид передаст Украине новую дополнительную батарею ЗРК Hawk. Поставки системы запланированы на сентябрь.