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Украина открывает новый пункт пропуска на границе с Румынией

Новина українською →
Черновицкая область, Четверг 10 ноября 2022 13:42
Украина открывает новый пункт пропуска на границе с Румынией Фото: Украина открывает новый пункт пропуска на границе с Румынией (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Руслан Гаращенко

На украинско-румынской границе в пределах участка Черновицкой области открыли новый автомобильный пункт пропуска "Красноильск".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Впервые со времени восстановления независимости Украины происходит открытие нового пункта пропуска (ЧП) через государственную границу. На украинско-румынской государственной границе в пределах участка Черновицкой области с сегодняшнего дня начинает работу автомобильный пункт пропуска "Красноильск", - рассказал он.

Украина открывает новый пункт пропуска на границе с Румынией

Фото: новый пункт пропуска на украинско-румынской границе (t.me/tymoshenko_kyrylo)

При этом Тимошенко объяснил, что начало работы этого ПП не только облегчит пересечения границы для граждан Украины, но и даст возможность разгрузить единственный на Буковине пункт пропуска на границе с Румынией - "Порубное".

По словам замглавы ОП, новый ПП "Красноильск" сможет в сутки пропускать 2000 граждан, 10 автобусов и 490 автомобилей. Впоследствии этот "Красноильск" должен стать полноценным грузовым пунктом пропуска.

"Вопрос о создании необходимых инфраструктурных условий для автомобильного сообщения, в том числе грузового, более 3,5 т уже обсуждается с румынскими коллегами", - добавил он.

Кроме того, Тимошенко рассказал, что уже на 85% готов и международный пункт пропуска "Дяковцы", также на границе с Румынией. Его планируют достроить до конца этого года.

Напомним, 1 ноября на границе с Венгрией временно остановил работу пункт пропуска "Звонковое". Причиной тому называют сбой в программном обеспечении.

Также мы писали, что на границе Украины и Польши откроют новый пункт пропуска.

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