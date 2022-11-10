Украина открывает новый пункт пропуска на границе с Румынией

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Впервые со времени восстановления независимости Украины происходит открытие нового пункта пропуска (ЧП) через государственную границу. На украинско-румынской государственной границе в пределах участка Черновицкой области с сегодняшнего дня начинает работу автомобильный пункт пропуска "Красноильск", - рассказал он.

Фото: новый пункт пропуска на украинско-румынской границе (t.me/tymoshenko_kyrylo)

При этом Тимошенко объяснил, что начало работы этого ПП не только облегчит пересечения границы для граждан Украины, но и даст возможность разгрузить единственный на Буковине пункт пропуска на границе с Румынией - "Порубное".

По словам замглавы ОП, новый ПП "Красноильск" сможет в сутки пропускать 2000 граждан, 10 автобусов и 490 автомобилей. Впоследствии этот "Красноильск" должен стать полноценным грузовым пунктом пропуска.

"Вопрос о создании необходимых инфраструктурных условий для автомобильного сообщения, в том числе грузового, более 3,5 т уже обсуждается с румынскими коллегами", - добавил он.

Кроме того, Тимошенко рассказал, что уже на 85% готов и международный пункт пропуска "Дяковцы", также на границе с Румынией. Его планируют достроить до конца этого года.