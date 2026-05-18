Украина разработала свою первую КАБ, - Федоров

11:30 18.05.2026 Пн
2 мин
Что известно о новой авиабомбе от Brave1?
aimg Елена Чупровская
Фото: Украина разработала собственную управляемую авиабомбу (ukroboronprom com ua)

Украина создала собственную управляемую авиационную бомбу. Она уже готова к боевому применению.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Читайте также: Украинская баллистика будет аналогом ATACMS, но с преимуществами: детали от Fire Point

Разрабатывали 17 месяцев

Участник оборонного хаба Brave1 создал первую украинскую управляемую авиационную бомбу. Разработка длилась 17 месяцев.

Это не адаптированное иностранное или советское оружие - собственная конструкция украинских инженеров, созданная под реалии нынешней войны.

Бомба предназначена для поражения укреплений, командных пунктов и других объектов врага.

Что умеет украинская КАБ

Ключевые характеристики:

  • боевая часть - 250 килограммов;
  • способна поражать цели на десятки километров после пуска;
  • уникальная конструкция, разработанная с нуля украинскими специалистами.

"Минобороны уже закупило первую экспериментальную партию. Сейчас пилоты отрабатывают боевые сценарии и адаптируют применение нового средства в реальных условиях войны", - сказал Федоров.

По словам Федорова, вскоре украинские КАБы начнут работать по целям врага. Планируется масштабирование производства.

Украина последовательно переходит от закупки отдельных решений к созданию собственного высокотехнологичного оружия.

Тем временем РБК-Украина сообщало, что Украина уже производит по три ракеты "Фламинго" в сутки, а после перехода на собственный двигатель темпы выпуска вырастут в соответствии с заказами.

Также мы писали, что Украина и Германия запустили совместную программу Brave Germany - для развития оборонных технологий и поддержки военных стартапов.

