Зеленский рассчитывает на канадские войска в Украине, Оттава не исключает
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Канада является активной участницей "коалиции решительных" и рассчитывает на ее активное участие в гарантиях безопасности.
Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает РБК-Украина.
По словам Зеленского, присутствие канадских сил на территории Украины является важным для обеспечения стабильности и безопасности страны.
"Мы рассчитываем на присутствие канадских сил в Украине, для нас это важно", - заявил он.
Он подчеркнул, что поддержка союзников в этом вопросе имеет ключевое значение для укрепления обороноспособности государства.
"Мы работаем с нашими союзниками, коалицией решительных и с Украиной над условиями этих гарантий безопасности на земле, в небе и на море. И я бы не исключал присутствие войск", - ответил премьер-министр Канады Марк Карни.
Напомним, что премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Канада хорошо понимает уроки истории и не доверяет диктатору РФ Владимиру Путину.
Карни заявил, что российский диктатор Владимир Путин неоднократно нарушал свои обещания - от Минских договоренностей до сегодняшнего дня.
По словам Карни, именно он несет ответственность за тысячи погибших и миллионы пострадавших в результате войны в Украине.