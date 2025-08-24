ua en ru
Путину нельзя доверять, он несет тьму, но его можно остановить, - Карни

Воскресенье 24 августа 2025 12:56
UA EN RU
Путину нельзя доверять, он несет тьму, но его можно остановить, - Карни Фото: ремьер Канады Марк Карни (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Канада хорошо понимает уроки истории и не доверяет диктатору РФ Владимиру Путину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию торжеств по случаю Дня независимости.

По словам Карни, настоящий мир и безопасность для Украины возможны только при наличии надежных гарантий.

Он сравнил нынешнюю ситуацию с временами переговоров Рональда Рейгана с СССР, когда его девизом было "доверяй, но проверяй".

Он подчеркнул, что Путин не Михаил Горбачев (экс-президент СССР) и стремится к империи, а не реформам.

Премьер отметил, что российский лидер неоднократно нарушал свои обещания, от Минских договоренностей до сегодняшнего дня, и несет ответственность за тысячи погибших и миллионы пострадавших.

"Он развязал эту страшную трагедию, которая унесла миллионы жизней. Он терроризирует ваше небо, угрожает вашим городам и похитил ваших детей. Но Путина можно остановить, российская экономика слабеет", - заявил он.

В то же время Карни выразил уверенность, что Путина можно остановить: экономика России слабеет, страна все больше изолируется, тогда как союзники становятся сильнее и решительнее.

Отметим, сегодня, кроме канадского премьера, в Киев прибыли спецпосланник США Кит Келлог и министры обороны ряда стран-партнеров.

Напомним,что в День Независимости Украины премьер-министр Канады Марк Карни впервые посетил Киев. Он заявил об усилении поддержки Украины.

Кроме того, спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог приехал в Киев в День независимости, 24 августа. Он принял участие в торжественных мероприятиях.

