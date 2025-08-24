Зеленський розраховує на канадські війська в Україні, Оттава не виключає
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Канада є активною учасницею "коаліції рішучих" і розраховує на її активну участь у гарантіях безпеки.
Про це він заявив на пресконференції, повідомляє РБК-Україна.
За словами Зеленського, присутність канадських сил на території України є важливою для забезпечення стабільності та безпеки країни.
"Ми розраховуємо на присутність канадських сил в Україні, для нас це важливо", - заявив він.
Він підкреслив, що підтримка союзників у цьому питанні має ключове значення для зміцнення обороноздатності держави.
"Ми працюємо з нашими союзниками, коаліцією рішучих і з Україною над умовами цих гарантій безпеки на землі, в небі та на морі. І я би не виключав присутність військ", - відповів прем’єр-міністр Канади Марк Карні.
Нагадаємо, що прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що Канада добре розуміє уроки історії і не довіряє диктатору РФ Володимиру Путіну.
Карні заявив, що російський диктатор Володимир Путін неодноразово порушував свої обіцянки - від Мінських домовленостей до сьогодні.
За словами Карні, саме він несе відповідальність за тисячі загиблих і мільйони постраждалих унаслідок війни в Україні.