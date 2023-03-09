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Украина рассчитывает подписать документ по гарантиям безопасности на саммите НАТО, - Ермак

Фото: Андрей Ермак, руководитель ОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

Украина ожидает, что на следующем саммите НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе, будет подписан документ по гарантиям безопасности.

Об этом в разговоре с журналистами заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает корреспондент РБК-Украина.

"Гарантии безопасности точно будут, сейчас мы уже не слышим "нет", когда о них говорим. Сейчас вопрос в том, кто первый с нами их подпишет. Считаю, что подписать такой документ в Вильнюсе вполне реально", - сказал Ермак.

Напомним, ранее премьер Британии Риши Сунак заявлял, что ожидает окончания разработки гарантий безопасности для Украины до саммита НАТО в июле.

Также мы писали, что канцлер Германии Олаф Шольц выразил готовность предоставить гарантии безопасности Украине.

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