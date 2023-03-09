Украина рассчитывает подписать документ по гарантиям безопасности на саммите НАТО, - Ермак

Украина ожидает, что на следующем саммите НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе, будет подписан документ по гарантиям безопасности.

Об этом в разговоре с журналистами заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает корреспондент РБК-Украина.