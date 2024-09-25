RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина рассчитывает на помощь Индии в достижении мирного соглашения с РФ, - Politico

Фото: Нарендру Моде и Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украина выбрала премьер-министра Индии Нарендру Моди своим главным посредником для содействия завершению войны с Россией. В понедельник, во время встречи в Нью-Йорке, президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Моди возможности мирного соглашения, которое бы обеспечило прекращение боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Высокопоставленный чиновник из Украины, пожелавший остаться анонимным, подтвердил, что Киев видит в Индии надежного партнера для заключения мирного договора. Во время летних переговоров с Киевом Моди подчеркнул, что компромиссы со стороны Украины будут необходимы, однако они не должны включать передачу территорий России.

Хотя ранее Киев критиковал объятия Моди с российским диктатором Владимиром Путиным во время визита в Москву, Украина все больше видит Индию как нейтрального и перспективного посредника в переговорах с Кремлем.

Индия остается одной из немногих мировых держав, способных вести переговоры как с Москвой, так и с Киевом, выступая за уважение суверенитета и территориальной целостности Украины. 

Швейцария и Австрия встали на сторону ЕС, наложив санкции на Россию. Отношения между Вашингтоном и Москвой находятся в состоянии глубокой заморозки. Попытки таких стран, как Саудовская Аравия, сыграть роль миротворца провалились, тогда как Китай обвиняют в активной помощи Москве в военных действиях, а Зеленский только в этом месяце раскритиковал правительство Бразилии за то, что оно «стало на сторону России».

Украинские чиновники выразили надежду, что Индия примет активное участие в разработке мирной формулы, поскольку эта страна может значительно повлиять на ход событий в мире.

Отношение Индии к войне

Хотя Индия продемонстрировала свою заинтересованность в мирном урегулировании конфликта путем участия в саммите мира, ее отказ подписать коммюнике вызвал определенные замечания со стороны Украины. Президент Зеленский, приветствуя участие Индии, выразил надежду на ее большую активность в этом процессе. Он предложил Индии провести следующий саммит мира, однако поставил условие присоединения к предварительным договоренностям.

Украинская сторона считает, что у Индии есть потенциал стать эффективным посредником в переговорах с Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИндияВойна России против УкраиныВойна в Украине