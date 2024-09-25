Высокопоставленный чиновник из Украины, пожелавший остаться анонимным, подтвердил, что Киев видит в Индии надежного партнера для заключения мирного договора. Во время летних переговоров с Киевом Моди подчеркнул, что компромиссы со стороны Украины будут необходимы, однако они не должны включать передачу территорий России.

Хотя ранее Киев критиковал объятия Моди с российским диктатором Владимиром Путиным во время визита в Москву, Украина все больше видит Индию как нейтрального и перспективного посредника в переговорах с Кремлем.

Индия остается одной из немногих мировых держав, способных вести переговоры как с Москвой, так и с Киевом, выступая за уважение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Швейцария и Австрия встали на сторону ЕС, наложив санкции на Россию. Отношения между Вашингтоном и Москвой находятся в состоянии глубокой заморозки. Попытки таких стран, как Саудовская Аравия, сыграть роль миротворца провалились, тогда как Китай обвиняют в активной помощи Москве в военных действиях, а Зеленский только в этом месяце раскритиковал правительство Бразилии за то, что оно «стало на сторону России».

Украинские чиновники выразили надежду, что Индия примет активное участие в разработке мирной формулы, поскольку эта страна может значительно повлиять на ход событий в мире.