UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна розраховує на допомогу Індії у досягненні мирної угоди з РФ, - Politico

Фото: Нарендру Моді та Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Україна обрала прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді своїм головним посередником для сприяння завершенню війни з Росією. У понеділок, під час зустрічі в Нью-Йорку, президент України Володимир Зеленський обговорив з Моді можливості мирної угоди, яка б забезпечила припинення бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Високопосадовець з України, який побажав залишитися анонімним, підтвердив, що Київ вбачає в Індії надійного партнера для укладення мирного договору. Під час літніх переговорів з Києвом Моді наголосив, що компроміси з боку України будуть необхідними, однак вони не повинні включати передачу територій Росії.

Хоча раніше Київ критикував обійми Моді з російським диктатором Володимиром Путіним під час візиту до Москви, Україна все більше бачить Індію як нейтрального і перспективного посередника у переговорах з Кремлем.

Індія залишається однією з небагатьох світових держав, здатних вести переговори як з Москвою, так і з Києвом, виступаючи за повагу до суверенітету й територіальної цілісності України. 

Швейцарія та Австрія стали на бік ЄС, наклавши санкції на Росію. Відносини між Вашингтоном і Москвою перебувають у стані глибокого заморожування. Спроби таких країн, як Саудівська Аравія, зіграти роль миротворця провалилися, тоді як Китай звинувачують в активній допомозі Москві у військових діях, а Зеленський лише цього місяця розкритикував уряд Бразилії за те, що він "став на бік Росії".

Українські чиновники висловили сподівання, що Індія візьме активну участь у розробці мирної формули, оскільки ця країна може значно вплинути на перебіг подій у світі.

Ставлення Індії до війни

Хоча Індія продемонструвала свою зацікавленість у мирному врегулюванні конфлікту шляхом участі у саміті миру, її відмова підписати комюніке викликала певні зауваження з боку України. Президент Зеленський, вітаючи участь Індії, висловив сподівання на її більшу активність у цьому процесі. Він запропонував Індії провести наступний саміт миру, однак поставив умову приєднання до попередніх домовленостей.

Українська сторона вважає, що Індія має потенціал стати ефективним посередником у переговорах з Росією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІндіяВійна Росії проти УкраїниВійна в Україні