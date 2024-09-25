Високопосадовець з України, який побажав залишитися анонімним, підтвердив, що Київ вбачає в Індії надійного партнера для укладення мирного договору. Під час літніх переговорів з Києвом Моді наголосив, що компроміси з боку України будуть необхідними, однак вони не повинні включати передачу територій Росії.

Хоча раніше Київ критикував обійми Моді з російським диктатором Володимиром Путіним під час візиту до Москви, Україна все більше бачить Індію як нейтрального і перспективного посередника у переговорах з Кремлем.

Індія залишається однією з небагатьох світових держав, здатних вести переговори як з Москвою, так і з Києвом, виступаючи за повагу до суверенітету й територіальної цілісності України.

Швейцарія та Австрія стали на бік ЄС, наклавши санкції на Росію. Відносини між Вашингтоном і Москвою перебувають у стані глибокого заморожування. Спроби таких країн, як Саудівська Аравія, зіграти роль миротворця провалилися, тоді як Китай звинувачують в активній допомозі Москві у військових діях, а Зеленський лише цього місяця розкритикував уряд Бразилії за те, що він "став на бік Росії".

Українські чиновники висловили сподівання, що Індія візьме активну участь у розробці мирної формули, оскільки ця країна може значно вплинути на перебіг подій у світі.