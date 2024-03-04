Украина начала переговоры о гарантиях безопасности с еще одной страной НАТО
Украина и Испания начали переговоры с целью заключить двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.
По информации ведомства, по поручению президента Владимира Зеленского и руководителя ОП Андрея Ермака заместитель руководителя ОП Игорь Жовква начал переговоры о гарантиях безопасности для нашей страны с Испанией.
В ходе диалога стороны обсудили структуру будущего соглашения и согласовали график дальнейших переговоров.
Гарантии безопасности для Украины
Напомним, Украина продолжает вести переговоры для заключения двухсторонних соглашений о гарантиях безопасности со странами Запада.
Такие соглашения, в частности, предусматривают передачу Украине вооружения, оказание помощи в обучении солдат и не только.
Наша страна уже подписала подобные документы с рядом стран.
В частности, 1 марта президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подписали двустороннее соглашение по безопасности между Киевом и Амстердамом.
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