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Украина начала переговоры с Румынией по гарантиям безопасности

Фото: Украина и Румыния начали переговоры по гарантиям безопасности (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украина начала переговоры с Румынией по соглашению о гарантиях безопасности. Встреча прошла в швейцарском Давосе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

На полях четвертой встречи советников по вопросам национальной безопасности и политических советников лидеров государств по Формуле мира украинская сторона начала двусторонние переговоры с Румынией о заключении двустороннего соглашения о безопасности.

Переговоры в Давосе прошли с участием руководителя Офиса президента Андрея Ермака и государственного секретаря МИД Румынии Юлиана Фоты. Переговоры провели по поручению президента Владимира Зеленского в рамках Совместной декларации G7 о поддержке Украины.

Румыния стала 9-й страной, начавшей с Украиной двусторонние переговоры по безопасности.

Стороны обсудили основные элементы будущего соглашения и согласовали модальность дальнейших переговоров.

Соглашение с Великобританией

В пятницу, 12 января, премьер-министр Британии Риши Сунак приехал в Киев с рабочим визитом. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Лидеры подписали историческое соглашение между Великобританией и Украиной о сотрудничестве в сфере безопасности. Она вступила в силу 12 января 2024 года и будет действовать в течение 10 лет.

Больше о том, что предусматривают гарантии безопасности Британии для Украины - читайте в нашем материале.

В Офисе президента также заявили, что Украина ведет переговоры по соглашениям о безопасности с 6 странами: США, Германией, Италией, Францией, Канадой и Польшей.

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