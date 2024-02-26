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Украина начала переговоры с Норвегией по гарантиям безопасности

Понедельник 26 февраля 2024 20:45
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Украина начала переговоры с Норвегией по гарантиям безопасности Фото: Украина начала переговоры с Норвегией по гарантиям безопасности (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Украина начала переговоры с Норвегией по заключению двустороннего соглашения о безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Как сообщается, норвежскую делегацию возглавил специальный представитель Министерства иностранных дел Норвегии по Украине Кристиан Сисе. От Украины в переговорах принял участие заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

"Норвегия - наш ключевой партнер в Северной Европе, один из лидеров коалиции боевых самолетов, поддерживающий Украину с самого начала полномасштабного вторжения. Поэтому важно, что сегодня мы начали процесс по формализации обязательств безопасности наших государств", - отметил Жовква.

Стороны обсудили основные структурные элементы и блоки будущего соглашения и согласовали график дальнейшей работы.

Гарантии безопасности для Украины

В июле 2023 г. на саммите НАТО страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. К ней впоследствии присоединились еще несколько десятков стран ЕС и НАТО. Декларация предусматривает заключение двустороннего соглашения между страной-подписантом и Украиной.

Первое соглашение о гарантиях безопасности было подписано в начале января 2024 года с Британией. Во время визита в Европу в феврале этого года президент Владимир Зеленский подписал соответствующие соглашения с Германией и Францией.

Также недавно соглашение о гарантиях безопасности было подписано с Данией. А 24 февраля Украина заключила соглашения с Италией и Канадой.

Более подробно о гарантиях безопасности для нашей страны - в материале РБК-Украина.

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