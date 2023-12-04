RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина начала консультации с ЕС по гарантиям безопасности

Фото: Украина начала консультации с ЕС по гарантиям безопасности (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина и Европейский союз провели первый раунд консультаций насчет коллективных гарантий безопасности. В нем участвовали заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква и заместитель главы дипломатии ЕС Шарль Фриз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Предстоящее членство Украины в ЕС само по себе является мощной гарантией безопасности для нашего государства и европейского сообщества в целом. Мы очень ценим, что уже на этом этапе обсуждаем конкретные шаги для укрепления нашей общей безопасности и усиления устойчивости Украины", - подчеркнул Жовква. 

Во время консультаций участники обменялись видением подходов к будущим гарантиям безопасности ЕС с акцентом на сферах безопасности и обороны. 

Жовква отметил существенную роль Евросоюза в укреплении безопасности и обороноспособности Украины. Это проявляется в поддержке Вооруженных сил Украины через Европейский фонд мира и деятельности миссии ЕС по военной помощи Украине. 

Также Жовква передал Фризу государственную награду - орден "За заслуги" ІІІ степени за весомый вклад в укреплении и поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. 

Что предшествовало

Напомним, Украина неоднократно заявляла о необходимости того, чтобы страны Запада предоставили ей гарантии безопасности. Это нужно для того, чтобы не допустить повторное нападение России до членства Украины в НАТО. 

В июле на саммите НАТО страны "Большой семерки" подписали общую декларацию о поддержке Украины.  Она подразумевает долгосрочную поддержку в сфере безопасности и экономики. К документу уже присоединились десятки стран. 

При этом Украина начала двусторонние переговоры о гарантиях безопасности с рядом стран. В частности, это США, Британия, Франция, Италия, Германия, Япония и Швеция. 

Стоит заметить, что еще на прошлой неделе глава дипломатии ЕС анонсировал представление предложений по гарантиям безопасности для Украины в Киеве

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Игорь ЖовкваОфис президентаЕвросоюзВойна России против УкраиныГарантии безопасности