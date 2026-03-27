"Украина - не разменная монета": в ЕС ответили на заявление Рубио об Иране

Что сказала Гайер

"Украина не является разменной монетой, а война Ирана - это не наша война", - заявила Гайер.

Она назвала бы переключение внимания с Украины "огромной ошибкой" и подчеркнула, что Россия остается "первой угрозой" для Европы. Защита Украины, по ее мнению, должна быть "главным приоритетом" для европейских лидеров.

Что этому предшествовало

Госсекретарь США Марко Рубио дал понять: если Европа не поможет Штатам в иранском вопросе, Вашингтон может менее активно участвовать в мирном урегулировании войны в Украине.

"Я думаю, что это были несколько лидеров в Европе, которые сказали, что это не война Европы. Что ж, Украина - это не война Америки", - заявил Рубио перед выездом на встречу G7 во Франции.

Рубио также призвал Европу помочь в восстановлении судоходства через Ормузский пролив. По этому маршруту транспортируется пятая часть мировой нефти.

Гайер ответила, что вопрос не в помощи Америке:

"Это не вопрос помощи американцам. Это вопрос энергетической безопасности. То, что мы сделали до сих пор [...], это также переход к экологическим изменениям. Мы слишком зависим от ископаемого топлива, нам нужно быть более независимыми".

По данным издания, и в Европе, и в Украине понимают: без участия США любые гарантии безопасности для Киева будут значительно слабее.

Американский "бэкстоп" - то есть страховочный механизм - считается ключевым для сдерживания возможной новой агрессии России.