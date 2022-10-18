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Украина разорвала очередное соглашение с Беларусью

Фото: Украина разорвала очередное соглашение с Беларусью (facebook.com/BelarusEmbassy.Canada)
Автор: Руслан Гаращенко

Украина разорвала с Беларусью соглашение о сотрудничестве в области молодежной политики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя правительства в ВР Тараса Мельничука.

"Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области молодежной политики, подписанное 14.12.1995 г. в Киеве", - написал он.

Напомним, ранее Украина разорвала соглашение о сотрудничестве с силовиками Беларуси. Также было расторгнуто соглашение о судоходстве.

Кроме того, украинское правительство захотело разорвать соглашение об избежании двойного налогообложения с Беларусью.

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