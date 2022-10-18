Украина разорвала очередное соглашение с Беларусью

Украина разорвала с Беларусью соглашение о сотрудничестве в области молодежной политики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя правительства в ВР Тараса Мельничука.
"Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области молодежной политики, подписанное 14.12.1995 г. в Киеве", - написал он.
Напомним, ранее Украина разорвала соглашение о сотрудничестве с силовиками Беларуси. Также было расторгнуто соглашение о судоходстве.
Кроме того, украинское правительство захотело разорвать соглашение об избежании двойного налогообложения с Беларусью.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.