Україна розірвала угоду про співпрацю з силовиками Білорусі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука .

За його словами, сьогодні денонсовано угоду між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ Республіки Білорусь. Ця угода була підписана в 1992 році.

Така угода дозволяла силовикам Україна та Білорусі тримати контакт та займатись спільними розслідуваннями.