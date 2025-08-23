ua en ru
Сб, 23 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украина разгромно проиграла Сербии в своем первом за более чем 30 лет матче волейбольного ЧМ (видео)

Бангкок, Суббота 23 августа 2025 19:01
UA EN RU
Украина разгромно проиграла Сербии в своем первом за более чем 30 лет матче волейбольного ЧМ (видео) Фото: Матч Украины и Сербии (volleyballworld.com)
Автор: Андрей Костенко

Женская сборная Украины по волейболу с поражения начала выступление на чемпионате мира в Таиланде. "Сине-желтые" в трех сетах уступили действующим чемпионкам мира - Сербии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Женский чемпионат мира по волейболу-2025, групповой раунд, 1-й тур

Сербия - Украина - 3:0 (25:21, 25:19, 25:17)

Возвращение на мировую арену

Женская сборная Украины впервые за 31 год сыграла на чемпионате мира по волейболу. Последний раз "сине-желтые" участвовали в мундиале еще в 1994 году, где завершили выступления на групповом этапе.

Уже первый матч после возвращения на мировую арену стал серьезным вызовом, ведь играли против действующих чемпионок мира - Сербии.

Как прошла игра

Украина начала матч активно, выиграв первую подачу, однако быстро потеряла контроль над игрой и отстала от соперниц на шесть очков. В конце стартового сета "сине-желтые" сумели сократить разницу до четырех баллов, но все же уступили - 21:25.

Во второй партии украинки с самого начала оказались в роли догоняющих и не сумели изменить ход событий - 19:25.

Самым тяжелым выдался третий сет: команда проигрывала 1:9, однако сумела уменьшить отставание до трех очков. Впрочем сербки удержали преимущество и завершили матч уверенной победой - 25:17.

Самой результативной в составе сборной Украины стала диагональная Анна Артышук, которая набрала 13 очков.

После игры тренер нашей команды Якуб Глушак отметил проблемы в переходе из защиты в атаку, тогда как сербки уверенно действовали на блоке и в нападении.

Турнирное положение и следующий матч

В параллельном поединке группы Н сборная Японии также в трех сетах победила команду Камеруна.

Турнирная таблица после 1-го тура выглядит так:

  1. Япония - 3 очка (партии - 3:0)
  2. Сербия - 3 очка (3:0)
  3. Камерун - 0 (0:3)
  4. Украина - 0 (0:3)

Во втором туре "сине-желтые" встретятся с Японией - матч состоится в понедельник, 25 августа, в 13:00 по киевскому времени. Заключительный поединок группы против Камеруна Украина проведет 27 августа.

В 1/8 финала чемпионата мира выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

Ранее рассказали, как украинки впервые в истории завоевали "золото" чемпионата Европы по пляжному волейболу.

Также мы писали, что украинские волейболистки дебютируют в Лиге наций-2026.

Читайте РБК-Украина в Google News
Волейбол Сборная Украины Чемпионат мира
Новости
Летчик из "Призраков Киева": что известно о пилоте МиГ-29, который погиб после задания
Летчик из "Призраков Киева": что известно о пилоте МиГ-29, который погиб после задания
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"