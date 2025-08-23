Україна розгромно програла Сербії в своєму першому за понад 30 років матчі волейбольного ЧС (відео)
Жіноча збірна України з волейболу з поразки розпочала виступ на чемпіонаті світу в Таїланді. "Синьо-жовті" в трьох сетах поступились чинним чемпіонкам світу – Сербії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.
Жіночий чемпіонат світу з волейболу-2025, груповий раунд, 1-й тур
Сербія – Україна – 3:0 (25:21, 25:19, 25:17)
Повернення на світову арену
Жіноча збірна України вперше за 31 рік зіграла на чемпіонаті світу з волейболу. Востаннє "синьо-жовті" брали участь у мундіалі ще у 1994 році, де завершили виступи на груповому етапі.
Вже перший матч після повернення на світову арену став серйозним викликом, адже грали проти чинних чемпіонок світу – Сербії.
Як пройшла гра
Україна розпочала матч активно, вигравши першу подачу, однак швидко втратила контроль над грою та відстала від суперниць на шість очок. Наприкінці стартового сету "синьо-жовті" зуміли скоротити різницю до чотирьох балів, але все ж поступилися – 21:25.
У другій партії українки від самого початку опинилися в ролі наздоганяючих і не зуміли змінити перебіг подій – 19:25.
Найважчим видався третій сет: команда програвала 1:9, проте зуміла зменшити відставання до трьох очок. Втім сербки утримали перевагу й завершили матч упевненою перемогою – 25:17.
Найрезультативнішою у складі збірної України стала діагональна Анна Артишук, яка здобула 13 очок.
Після гри тренер нашої команди Якуб Глушак відзначив проблеми у переході з захисту в атаку, тоді як сербки впевнено діяли на блоці та у нападі.
Турнірне становище та наступний матч
У паралельному поєдинку групи Н збірна Японії також у трьох сетах перемогла команду Камеруну.
Турнірна таблиця після 1-го туру виглядає так:
- Японія – 3 очки (партії – 3:0)
- Сербія – 3 очки (3:0)
- Камерун – 0 (0:3)
- Україна – 0 (0:3)
У другому турі "синьо-жовті" зустрінуться з Японією – матч відбудеться у понеділок, 25 серпня, о 13:00 за київським часом. Заключний поєдинок групи проти Камеруну Україна проведе 27 серпня.
До 1/8 фіналу чемпіонату світу вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.
