Україна розгромно програла Сербії в своєму першому за понад 30 років матчі волейбольного ЧС (відео)

Жіноча збірна України з волейболу з поразки розпочала виступ на чемпіонаті світу в Таїланді. "Синьо-жовті" в трьох сетах поступились чинним чемпіонкам світу – Сербії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі .

Жіночий чемпіонат світу з волейболу-2025, груповий раунд, 1-й тур

Сербія – Україна – 3:0 (25:21, 25:19, 25:17)

Повернення на світову арену

Жіноча збірна України вперше за 31 рік зіграла на чемпіонаті світу з волейболу. Востаннє "синьо-жовті" брали участь у мундіалі ще у 1994 році, де завершили виступи на груповому етапі.

Вже перший матч після повернення на світову арену став серйозним викликом, адже грали проти чинних чемпіонок світу – Сербії.

Як пройшла гра

Україна розпочала матч активно, вигравши першу подачу, однак швидко втратила контроль над грою та відстала від суперниць на шість очок. Наприкінці стартового сету "синьо-жовті" зуміли скоротити різницю до чотирьох балів, але все ж поступилися – 21:25.

У другій партії українки від самого початку опинилися в ролі наздоганяючих і не зуміли змінити перебіг подій – 19:25.

Найважчим видався третій сет: команда програвала 1:9, проте зуміла зменшити відставання до трьох очок. Втім сербки утримали перевагу й завершили матч упевненою перемогою – 25:17.

Найрезультативнішою у складі збірної України стала діагональна Анна Артишук, яка здобула 13 очок.

Після гри тренер нашої команди Якуб Глушак відзначив проблеми у переході з захисту в атаку, тоді як сербки впевнено діяли на блоці та у нападі.

Турнірне становище та наступний матч

У паралельному поєдинку групи Н збірна Японії також у трьох сетах перемогла команду Камеруну.

Турнірна таблиця після 1-го туру виглядає так:

Японія – 3 очки (партії – 3:0) Сербія – 3 очки (3:0) Камерун – 0 (0:3) Україна – 0 (0:3)

У другому турі "синьо-жовті" зустрінуться з Японією – матч відбудеться у понеділок, 25 серпня, о 13:00 за київським часом. Заключний поєдинок групи проти Камеруну Україна проведе 27 серпня.

До 1/8 фіналу чемпіонату світу вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.