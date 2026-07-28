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Украина рассмотрит возможность возбуждения дела на Лукашенко

21:08 28.07.2026 Вт
2 мин
Существует ли возможность суда над беларусским диктатором?
aimg Елена Бджола
Фото: самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко (Getty Images)

Уголовное производство против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко может быть открыто в Украине. Сделан первый шаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

ОП рассматривает возможность дела против Лукашенко

Офис президента Украины Владимира Зеленского обратился к Генеральному прокурору Украины Руслану Кравченко. Цель - рассмотреть возможность возбуждения производства против Лукашенко. Соответствующее письмо обнародовано 28 июля.

Фото: письмо ОП к Генеральному прокурору о производстве против Лукашенко (t.me/belarusforumorg)

ОП заявил в письме, что отвечает на обращение оппозиционной группы в изгнании - Беларусского демократического форума.

Оппозиционеры в мае написали Зеленскому с просьбой привлечь Лукашенко к ответственности за:

  • военные преступления,
  • геноцид,
  • "государственный террор".

Форум обвинил Лукашенко в:

  • ⁠пособничестве войне России против Украины,
  • принудительной перевозке не менее 2442 украинских детей в Беларусь по программе, задокументированной Ельской гуманитарной исследовательской лабораторией.

28 июля Олег Татаров, заместитель руководителя ОП, написал Форуму, что обращение было перенаправлено в прокуратуру с просьбой "принять соответствующие меры реагирования", если для этого будут законные основания.

Есть ли перспективы суда

Хотя пока нет перспективы того, что Лукашенко предстанет перед украинским судом, какие-либо обвинения против него важны.

Потому что они могут использоваться Украиной и беларусской оппозицией как аргумент для давления Запада. Даже когда Лукашенко ведет переговоры с США об упразднении дополнительных санкций в обмен на освобождение политических заключенных.

Дмитрий Болкунец, генсек Беларусского демократического форума, заявил, что судебное преследование диктатора "значительно увеличит личные правовые и риски безопасности, с которыми сталкивается Лукашенко" и будет актом исторической справедливости.

"Это может оказать глубокое влияние внутри Беларуси, потому что Лукашенко воспримет это очень лично и будет глубоко озабочен последствиями", - сказал он Reuters.

Дела против Лукашенко в МКС

Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отметила, что в Международном уголовном суде против беларусского диктатора рассматриваются два дела.

"Первое - за преступления против человечности, а также за соучастие в депортации украинских детей", - подчеркнула она.

Напомним, что "власти" Беларуси пугают своих граждан насильственным переводом из гражданских в военных. Выдуманы даже основания для этого шага, о которых рассказал Лукашенко.

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