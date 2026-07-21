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Лукашенко обещает "бездельникам" военную службу на границе с Украиной

18:43 21.07.2026 Вт
2 мин
В Беларуси нашли странный "способ" усилить армию
aimg Елена Бджола
Лукашенко обещает "бездельникам" военную службу на границе с Украиной Фото: белорусский диктатор Александр Лукашенко (Getty Images)
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"Власть" страны пугает своих граждан насильственным переводом из гражданских в военных. Выдуманы даже основания для этого шага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление белорусского диктатора Александра Лукашенко "Пулу Первого" в Telegram.

Лукашенко собирается "усилить" границу с Украиной

Лукашенко заявил, что есть несколько "проступков" для граждан Беларуси, за которые могут отправить на военную службу:

  • не выполняют своих обязанностей,
  • нарушают трудовую дисциплину во время жатвы.

Причем, это касается как обычных работников, так и чиновников всех уровней, цинично утверждает Лукашенко.

Диктатор пообещал отправлять своих граждан именно в подразделения, которые несут службу на границе с Украиной.

"Передайте мое поручение министру обороны Виктору Хренину: всех, кто не умеет работать, - в армию и на южную границу. В лес. Там наши ребята, Силы специальных операций, по моему приказу рассредоточены вдоль украинской границы", - говорит Лукашенко.

Как будет происходить "мобилизация бездельников"

Диктатор Беларуси заявил, что уже после недели подготовки таких людей можно направлять в ССО в качестве обычных солдат.

"Неделя подготовки – гранатомет, пулемет – и туда, в распоряжение Сил специальных операций", – говорит он.

В то же время Лукашенко в очередной раз отметил, что Беларусь якобы не планирует нападать на соседние государства.

"Это не значит, что мы на кого-то собираемся нападать. Мы ни на кого не нападаем, мы обеспечиваем свою безопасность", - сообщил Лукашенко.

Напомним, в начале июля Лукашенко сделал новое заявление по поводу участия своей страны в войне против Украины. Он сказал, что Беларусь не хочет воевать.

Лукашенко также заявил, что глава Кремля Владимир Путин якобы не заинтересован во втягивании Беларуси в войну против Украины.

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