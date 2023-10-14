Россия перебрасывает корабли Черноморского флота из Севастополя в другие порты Крыма

Командование российского Черноморского флота перебрасывает корабли и катера из Севастополя в другие порты временно оккупированного Крыма.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Они (Россия, - ред.) рассредоточивают корабли в основном в другие порты, кроме Севастополя. Это Новороссийск, где есть достаточно большая база ВМС, Феодосия и даже Керчь", - заявил он.

По словам представителя ВМС, также есть версия, что россияне планируют возобновить базирование Черноморского флота в Абхазии.

"Однако это пока только информация, не подтвержденная. А что касается рассредоточения - этот факт мы подтверждаем", - сказал Плетенчук.

По его словам, при этом у оккупантов возникли проблемы с "причальным фронтом".

"Пирсов не хватает, чтобы эти единицы разместить. И в результате некоторые, которые им не так жалко, они отправили обратно в Севастополь. Это катера "Серна" и несколько буксиров", - отметил спикер ВМС.

Атаки Украины на российские корабли

Украинские военные этим летом и осенью неоднократно атаковали российские корабли. Защитники наносили удары не только у побережья Крыма, но и в районе бухты Новороссийска.

Так, вчера источники РБК-Украина сообщили, что СБУ вместе с ВМС Украины атаковали вражеский носитель крылатых ракет "Буян" и корабль "Павел Державин" в Крыму. Для этого было использовано экспериментальное вооружение.

Спикер ВМС подтвердил, что патрульный корабль "Павел Державин" был дважды атакован у берегов Севастополя.

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