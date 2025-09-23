Украина разбила Литву в подготовке к Евро-2026 по футзалу

Футзал, товарищеский матч

Литва - Украина - 0:7

Голы: Первеев, 1, 3, 11, Семенченко, 13, Фаренюк, 24, Швед, 30, Масевич, 39.

Как прошла игра

Подопечные Александра Косенко встретились с литовцами в городке Йонава.

"Сине-желтые" начали матч очень мощно и повели в счете уже на 33-й секунде. После сильного удара Владислава Первеева мяч влетел в сетку ворот соперника. Еще через две минуты тот же Первеев получил передачу от Андрея Мельника и удвоил преимущество украинской сборной.

На 11-й минуте нашей команде удалась образцовая контратака, и Первеев оформил хет-трик. Через две минуты Ростислав Семенченко мощным ударом со стандарта довел счет до 4:0.

После перерыва на 24-й минуте Артем Фаренюк вогнал пятый мяч в сетку ворот сборной Литвы. На 30-й минуте Назар Швед ударом с довольно острого угла еще раз огорчил литовского голкипера. Точку же во встрече на 39-й минуте поставил Марьян Масевич - 7:0.

Когда следующий матч

Футбольные сборные Литвы и Украины запланировали провести два спарринга. Второй матч состоится 24 сентября. Начало - в 19:00 по киевскому времени.

Евро-2026: что известно

Сборная Украины, одержав шесть побед в шести матчах основного раунда квалификации, оформила путевку в финальный турнир чемпионата Европы, который будет проходить с 20 января по 7 февраля следующего года на площадках Латвии, Литвы и Словении.

Жеребьевка финального турнира запланирована на 24 октября. Во время церемонии на "Жальгирис-Арене" в Каунасе будет сформировано четыре группы по четыре сборные. По две лучшие команды каждого квартета затем выйдут в четвертьфинал.

На Евро-2026 будут выступать 16 участников: Латвия, Литва, Словения, Украина, Испания, Португалия, Франция, Польша, Хорватия, Чехия, Армения, Беларусь, а также четыре победителя плей-офф с участием восьми лучших вторых команд.