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Украина разбила фейк РФ о "планах США заменить Зеленского" из-за операции в Курской области

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне распространяют информацию о том, что власти США якобы хотят заменить президента Украины Владимира Зеленского из-за операции в Курской области. Это - очередной фейк врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI в Telegram.

Как отметили в Центре, россияне продвигают заявление бывшего сотрудника Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсона о том, что США якобы могут рассмотреть сценарий "отстранения" украинского президента из-за операции ВСУ в Курской области. 

Таким образом враг пытается информационно усилить недавний вброс Службы внешней разведки России о том, что США якобы планируют "заменить" президента Зеленского на "кого-то другого".

Чтобы усилить пропаганду, россияне используют слова экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, который был осужден за развращение несовершеннолетней, экс-инспектора ООН Скотта Риттера и других.

"Эти лица не имеют никакого отношения к политическим кругам или спецслужбам и годами работают на российскую пропаганду, использующую их прежние регалии и готовность тиражировать что угодно", - отметили в SPRAVDI. 

В Центре объяснили, что россияне при помощи такого вброса хотят усилить нарративы о "внешнем управлении" и расшатать ситуацию внутри Украины. 

 

Фейки россиян

Напомним, россияне активно ведут войну против Украины не только на фронте, но и в информационном поле. Пропагандисты РФ часто придумывают фейки, которые нередко касаются руководства Украины.

В частности, еще в марте враг распространял дезинформацию о том, что у Вооруженных сил Украины якобы есть план отстранения президента Владимира Зеленского от власти.

Враг таким образом хотел подорвать легитимность украинского президента среди украинцев.

Также в конце апреля россияне выдумали, что Украина якобы хочет начать мирные переговоры с Россией в июне. Враг отмечал, что это "инициировал" Зеленский.

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