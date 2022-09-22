Украина из российского плена вернула девять полицейских

"215 наших отважных собратьев и сестер. Среди них 9 полицейских. Дальше будет сложная реабилитация и лечение всех ребят. Знаю, им будет о чем рассказать позже", - заявил он.

Напомним, 21 сентября в рамках обмена пленными между Украиной и Россией было возвращено 215 наших военных, из которых 108 - бойцы "Азова".

Кроме того, освободили из плена также 10 иностранных воинов, служивших в рядах ВСУ. Среди них есть и те, кого "приговорили" к смертной казни в так называемой "ДНР".

Добавим, что пятеро офицеров, руководивших защитой Мариуполя, до конца войны будут находиться в Турции под личной протекцией главы государства Реджепа Эрдогана.

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