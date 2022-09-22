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Україна з російського полону повернула дев'ятьох поліцейських

Фото: Україна з російського полону повернула дев'ятьох поліцейських (t.me/SBUkr)
Автор: Валерія Поліщук

Україна у рамках найбільшого обміну полоненими з початку війни повернула дев'ятьох співробітників поліції.

Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Патрульної поліції України в Telegram.

"215 наших відважних побратимів та сестер. Серед них 9 поліцейських. Далі буде складна реабілітація та лікування всіх хлопців. Знаю, їм буде про що розповісти пізніше", - заявив він.

Нагадаємо, 21 вересня в рамках обміну полоненими між Україною та Росією було повернуто 215 наших військових, з яких 108 - бійці "Азова".

Крім того, звільнили з полону також 10 іноземних воїнів, які служили у лавах ЗСУ. Серед них є й ті, кого "засудили" до страти в так званій "ДНР".

Додамо, що п'ятеро офіцерів, які керували захистом Маріуполя, до кінця війни будуть перебувати в Туреччині під особистою протекцією глави держави Реджепа Ердогана.

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Обмін полоненимиВійна Росії проти України