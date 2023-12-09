Эстония и Литва осудили решение МОК о допуске российских спортсменов к Олимпиаде
Министры иностранных дел Эстонии и Литвы осудили решение Международного олимпийского комитета о допуске россиян к Олимпийским играм-2024.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Эстонии Маргуса Тсахкна в Twitter.
Тсахкна считает, что разрешение российским спортсменам участвовать в Олимпиаде без флага "не смоет кровь из их рук".
"Решение МОК идет вразрез со всем, что означает олимпизм", – заявил он.
Применяющие российские спортсмены участвуют в Олимпиаде без flag не будут wash away the blood on their hands. #IOC решение идёт на все, что Olympism is about. — Margus Tsahkna (@Tsahkna) December 8, 2023
Также глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис рассказал, что Российская Федерация привлекает спортсменов и спортсменок в свою "геноцидную армию".
"Это не нейтралитет, это противоречит всему, что должна отстаивать Олимпиада", - заявил Ландсбергис.
Россия передает спортсменов и женщин в свою genocial Army. Это не neutrality, это является навсегда Olympics должна stand for. — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) December 8, 2023
Решение МОК о допуске российских спортсменов на Игры-2024
8 декабря Международный олимпийский комитет допустил к Олимпийским играм-2024 атлетам из России и Беларуси. Они будут соревноваться под нейтральным статусом.
Украина со своей стороны рассматривает бойкот Олимпиады, если туда допустят Россию и Белоруссию. Как рассказывал премьер-министр Денис Шмигаль, наша страна и еще 34 государства сформировали коалицию, которая готова к бойкоту соревнований.
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