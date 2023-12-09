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Эстония и Литва осудили решение МОК о допуске российских спортсменов к Олимпиаде

Суббота 09 декабря 2023 00:55
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Эстония и Литва осудили решение МОК о допуске российских спортсменов к Олимпиаде Фото: Эстония и Литва раскритиковали допуск россиян к Олимпиаде 2024 (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Министры иностранных дел Эстонии и Литвы осудили решение Международного олимпийского комитета о допуске россиян к Олимпийским играм-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Эстонии Маргуса Тсахкна в Twitter.

Тсахкна считает, что разрешение российским спортсменам участвовать в Олимпиаде без флага "не смоет кровь из их рук".

"Решение МОК идет вразрез со всем, что означает олимпизм", – заявил он.

Также глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис рассказал, что Российская Федерация привлекает спортсменов и спортсменок в свою "геноцидную армию".

"Это не нейтралитет, это противоречит всему, что должна отстаивать Олимпиада", - заявил Ландсбергис.

Решение МОК о допуске российских спортсменов на Игры-2024

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил к Олимпийским играм-2024 атлетам из России и Беларуси. Они будут соревноваться под нейтральным статусом.

Украина со своей стороны рассматривает бойкот Олимпиады, если туда допустят Россию и Белоруссию. Как рассказывал премьер-министр Денис Шмигаль, наша страна и еще 34 государства сформировали коалицию, которая готова к бойкоту соревнований.

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