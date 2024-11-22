Украина делает все для восстановления эксгумаций, сейчас уточняются польские запросы, - эксперт

Как рассказал Дробович, Украинский институт национальной памяти получил от гражданки Польши запрос на поисковые работы в Ровенской области и включил его в свой план на 2025 год. В частности есть запрос на продолжение работ в селе Пужники Тернопольской области.

В общем польские институты уже подавали различные запросы, впрочем сейчас происходит их уточнение.

"Что касается полного перечня мест памяти, которые заинтересовала польская сторона, то я еще в сентябре направил письмо на польское Министерство культуры, на Польский институт национальной памяти с просьбой, собственно, уточнить и дать финальный список. Польское министерство уже в ноябре ответило, что они рады будут конструктивному сотрудничеству и надеются, что Польский Институт нацпамяти предоставит список. От Польского института мы до сих пор (по состоянию на 15 ноября) список не получили", - пояснил эксперт.

Восстановление мемориалов является темой, над которой активно работают министерства культуры обоих государств. На этом уровне ведется конструктивное взаимодействие, направленное на разработку эффективного механизма решения этого вопроса.

"Там идет наработка какого-то действенного механизма. На него как раз все надежды, что это таки удастся, и это перейдет в конструктив, а не обмен странными заявлениями без конкретики", - рассказал эксперт.

Эксгумация жертв Волынской трагедии

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш недавно заявил, что Варшава не должна поддерживать вступление Украины в Европейский Союз (ЕС), пока не будет урегулирован вопрос, связанный с Волынской трагедией 1943 года. Зато президент Польши Анджей Дуда выразил противоположное мнение, отметив, что препятствование евроинтеграции Украины будет противоречить польской политике, поскольку это только будет способствовать интересам российского диктатора Владимира Путина. В то же время Дуда акцентировал внимание на необходимости совместного диалога между Киевом и Варшавой для достижения согласия в сложных исторических вопросах.

Подробнее о Волынской трагедии - в материале РБК-Украина.