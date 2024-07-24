Глава Минобороны Польши "привязал" вступление Украины в ЕС к решению "Волынского вопроса"

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш считает, что официальная Варшава в будущем не должна одобрять членство Украины в Европейском союзе до тех пор, пока не будет решен вопрос о Волынской трагедии 1943 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание Polsatnews.pl .

Польский чиновник заявил о поддержке своей страной Украины "насколько возможно" в контексте продолжающейся широкомасштабной военной агрессии со стороны РФ.

Однако отметил, что в отношениях между Варшавой и Киевом "не все идеально из-за нерешенности исторических вопросов".

По его мнению, на фоне евроинтеграции Украины власти Польши должны "поставить ультиматум".

"Входа Украины в Евросоюз не будет, если не будет решен Волынский вопрос", - цитирует польское издание Косиняк-Камиша.

Говоря о текущей ситуации на фронте в Украине, он отметил, что для польской стороны "конец войны означает только победу Украины".

"Любой другой случай все еще является прямой угрозой войны для Польши", - высказался чиновник.

Также глава Минобороны Польши доволен тем, что техника поступает в Украину в рамках оборонной поддержки, но отметил рост риска, что это будет проблемой для поставок перед осенью и зимой из-за масштабного разрушения критической инфраструктуры.

Волынская трагедия и конфликты на ее почве

Обоюдные этнические чистки конфликтующего польского и украинского населения, осуществленные Украинской Повстанческой Армией, которая подчинялась ОУН и польской Армией Крайовой при участии польских батальонов шуцманшафта, советских партизан и украинского и польского гражданского населения в 1943 году во время Второй мировой войны на Волыни.

Украинские историки преимущественно начали исследовать эту тему после провозглашения независимости. Активизация исследований произошла после Революции достоинства, поскольку в 2015 году были рассекречены архивы бывших репрессивных органов СССР до 1991 года, которые хранились в фондах на территории Украины.

Напомним, еще в прошлом году в МИД Польши заявляли, что не решив вопроса эксгумации останков поляков на территории Украины Киеву "нет смысла мечтать" о вступлении в Евросоюз.

Добавим, в мае 2023-го спикера МИД Польши Лукаша Ясину отправили в бессрочный отпуск и отстранили от работы в связи с его заявлением о Волынской трагедии и Украине.