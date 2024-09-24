Дуда выступил против блокирования вступления Украины в ЕС из-за "волынской резни"

Блокирование Украины в Европейский Союз соответствует политике Владимира Путина. Но Украина должна найти согласие с Польшей по сложным вопросам, в том числе историческим.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Polsat News .

"Я старался действовать так, чтобы не создавать точек напряжения между Варшавой и Киевом... Это было нелегко, потому что между нами есть сложные проблемы. Но я также говорил об этих вопросах с президентом Зеленским, и лучшим примером этого было присутствие президента в Луцке в годовщину Волынской резни", - сказал Дуда.

По его словам, нахождение согласия с нами по всем сложным вопросам, в том числе историческим, также в интересах Украины. "Пожалуйста, помните, что у украинцев много проблем с прошлым времен Второй мировой войны", - добавил он.

Президента спросили о заявлении министра обороны Владислава Косиняка-Камиша, который сказал, что если вопрос Волыни между Варшавой и Киевом не будет решен, по его мнению, Украине нет места в Евросоюзе.

Дуда отметил, что Путин напал на Украину, чтобы остановить ее интеграцию с ЕС.

"Если кто-то говорит, что заблокирует доступ Украины в Европейский Союз, это соответствует политике Владимира Путина. Ну, я не знаю, является ли это намерением нынешнего правительства", - подчеркнул президент.

Вместе с тем, Дуда заявил, что "это сложные вопросы, в том числе те, о которых годами молчали сами украинцы, и которые необходимо учитывать".