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Украина за год смогла повысить уровень своей кибербезопасности, - Пентагон

Фото: Глава Киберкомандования ВС США Пол Накасон (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

За последний год в Украине повысился уровень кибербезопасности, что позволяет при обмене информацией защищать и американские интересы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киберкомандования ВС США Пола Накасоне.

"Я думаю, что нет лучшего примера, чем Украина. Мы наблюдаем это уже больше года, это очень способный партнер, который смог повысить уровень кибербезопасности", - сказал генерал США.

Накасоне пояснил, что защищенность киберпространства союзников США позволяет при обмене информацией защищать и американские интересы.

"Вы должны быть уверены, что партнер сможет защитить вашу информацию", - отметил представитель Пентагона.

Напомним, что в четверг,2 марта, США объявили о новой стратегии кибербезопасности в рамках последних усилий правительства по укреплению своей киберзащиты на фоне неуклонного роста хакерских атак и цифровых преступлений.

Специалисты Госспецсвязи впервые будут представлять Украину в Объединенном центре передовых технологий по киберобороне НАТО.

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