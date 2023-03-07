Україна за рік змогла підвищити рівень своєї кібербезпеки, - Пентагон

За останній рік в Україні підвищився рівень кібербезпеки, що дозволяє під час обміну інформацією захищати й американські інтереси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Кіберкомандування ЗС США Пола Накасоне.

"Я думаю, що немає кращого прикладу, ніж Україна. Ми спостерігаємо це вже понад рік, це дуже здібний партнер, який зміг підвищити рівень кібербезпеки", - сказав генерал США.

Накасоне пояснив, що захищеність кіберпростору союзників США дозволяє при обміні інформацією захищати і американські інтереси.

"Ви маєте бути впевнені, що партнер зможе захистити вашу інформацію", - зазначив представник Пентагону.