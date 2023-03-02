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США представили новую стратегию кибербезопасности на фоне войны РФ против Украины

Новина українською →
США, Четверг 02 марта 2023 23:15
США представили новую стратегию кибербезопасности на фоне войны РФ против Украины Фото: США представили новую стратегию кибербезопасности на фоне войны РФ против Украины (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 2 марта, США объявили о новой стратегии кибербезопасности в рамках последних усилий правительства по укреплению своей киберзащиты на фоне неуклонного роста хакерских атак и цифровых преступлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Белого дома.

Стратегия, призванная определять будущую политику, призывает к более жесткому регулированию существующих практик кибербезопасности в различных отраслях и улучшению сотрудничества между правительством и частным сектором.

Это произошло после серии громких хакерских инцидентов, совершенных отечественными и иностранными субъектами против Соединенных Штатов, и на фоне войны России против Украины, в которой кибервойна занимала ведущее место. Стратегия называет Китай и Россию наиболее серьезными угрозами для кибербезопасности Соединенных Штатов.

Reuters отмечает, что официальный представитель США пояснил, что часть новой стратегии направлена на обуздание российских хакеров.

"Россия де-факто является убежищем для киберпреступников, и программы-вымогатели - основная проблема, которой мы занимаемся сегодня. Система уголовного правосудия не сможет самостоятельно решить эту проблему - нам следует обратить внимание на другие элементы национальной власти. Поэтому мы надеемся, что Россия понимает последствия злонамеренной деятельности в киберпространстве и будет продолжать сдерживать себя", - заявил чиновник, пожелавший остаться анонимным.

Стратегия призывает к созданию коалиций с иностранными партнерами, чтобы оказывать давление на Россию и других злоумышленников, чтобы они изменили свое поведение. Среди прочего, стратегия призывает к улучшению стандартов исправления уязвимостей в компьютерных системах и реализации указа, который потребует от облачных компаний проверять личность иностранных клиентов.

Напомним, что в первые дни нападения РФ на Украину хакерская группа Chernovite пыталась атаковать газовую инфраструктуру США.

В ФБР заявили, что российские хакеры сканируют системы энергетических компаний и другую критически важную инфраструктуру в США, чтобы попытаться понять защиту компаний и определить, есть ли у них уязвимости, которые можно было бы использовать.

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