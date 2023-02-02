Новоизбранный президент Чехии о помощи Украине: Запад должен дать все оружие, кроме ядерного

Украине нужно предоставить все необходимое вооружение, чтобы она смогла вытеснить армию россиян.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24 , об этом заявил бывший генерал НАТО, новоизбранный президент Чехии Петр Павел.

По его словам, Запад должен передать Украине все виды оружия, кроме ядерного.

"Что касается обычных вооружений, то я действительно не вижу причин для каких-либо ограничений. Украина не может бороться с таким сильным противником без бронированных технологий, беспилотных летательных аппаратов, артиллерии и ракет большой дальности, но, возможно, и без сверхзвуковых самолетов", - подчеркнул он.

Павел напомнил, что сейчас некоторые страны придерживаются сдержанной позиции в вопросе поставок Украине современного вооружения. Но союзникам необходимо занять единую позицию, поскольку это даст больше шансов на успех.

"Мы должны предоставить Украине все средства, чтобы помочь ей вытеснить российскую армию. Важно демонстрировать постоянную поддержку Украины, подчеркивать все хорошее и желание продолжать нашу инициативу. Я думаю, что это то, что Украина должна услышать", - отметил бывший генерал НАТО.

Стоит заметить, что Павел 9 марта 2023 года официально станет президентом Чехии. Он заменит на этом посту Милоша Земана.