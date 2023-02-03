Зеленский о переговорах по членству в ЕС: есть понимание, что начать можно в этом году

У Украины и Евросоюза есть понимание того, что переговоры по членству нашей страны в блоке могут начаться уже в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, во время сегодняшнего саммита Украина-ЕС ощущалась уверенность в том, что все европейские цели украинского государства будут достигнуты.

"Мы говорим уже как участники европейского сообщества. И работаем - чтобы зафиксировать это де-юре. Есть понимание, что начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе можно в этом году", - добавил глава государства.

Он также подчеркнул, что Украина и союзники согласны в необходимости неизменно усиливать оборонную поддержку нашей страны и усиливать давление на Россию в этом году.