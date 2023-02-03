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Зеленский о переговорах по членству в ЕС: есть понимание, что начать можно в этом году

Новина українською →
Киев, Пятница 03 февраля 2023 20:52
Зеленский о переговорах по членству в ЕС: есть понимание, что начать можно в этом году Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

У Украины и Евросоюза есть понимание того, что переговоры по членству нашей страны в блоке могут начаться уже в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, во время сегодняшнего саммита Украина-ЕС ощущалась уверенность в том, что все европейские цели украинского государства будут достигнуты.

"Мы говорим уже как участники европейского сообщества. И работаем - чтобы зафиксировать это де-юре. Есть понимание, что начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе можно в этом году", - добавил глава государства.

Он также подчеркнул, что Украина и союзники согласны в необходимости неизменно усиливать оборонную поддержку нашей страны и усиливать давление на Россию в этом году.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве сегодня, 3 февраля, состоялся саммит Украина-ЕС. В его рамках Украину посетили глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель.

По итогам саммита ЕС официально заявил о поддержке украинской "формулы мира".

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