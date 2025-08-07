ua en ru
Украина рано или поздно получит замороженные российские активы, - Пышный

Четверг 07 августа 2025 10:27
UA EN RU
Украина рано или поздно получит замороженные российские активы, - Пышный Фото: глава Нацбанка Андрей Пышный (Getty Images)
Автор: Ростислав Шаправский, Ірина Глухова

Обездвиженные российские активы в западных юрисдикциях рано или поздно будут использованы для финансирования потребностей Украины. По этому поводу сейчас идет дискуссия.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

"Мы слышим от высшего руководства Европейской комиссии, даже от некоторых центробанкиров - а мы такими вещами не шутим, - и от некоторых коллег из стран Балтии о том, что обездвиженные активы должны постепенно рассматриваться как соответствующий источник финансирования Украины", - отметил Пышный.

Он напомнил, что в ЕС также есть дискуссия вокруг возможных рисков этого политического решения - якобы передача этих активов Украине может подорвать глобальную роль евро как резервной валюты.

"Наше же видение другое - евро никоим образом ничего не угрожает, эти активы уже обездвижены (эту тему мы подробно раскрыли в апрельском Инфляционном отчете). А Российская Федерация давно агрессивно действует в отношении европейского бизнеса и его активов на территории РФ, занимаясь национализацией и экспроприацией", - добавил глава НБУ.

Проблемы с конфискацией активов РФ

Украина уже длительное время настаивает на конфискации российских активов в качестве компенсации за ущерб, нанесенный в результате полномасштабного вторжения. В Киеве считают, что замороженные средства Центробанка России должны принадлежать Украине.

В то же время в Евросоюзе, на счетах которого сосредоточено большинство этих активов, не все поддерживают такое решение. Еще в марте Deutsche Welle сообщало, что Евросоюз не будет конфисковывать замороженные активы РФ из-за сопротивления со стороны нескольких стран.

Как известно, в Европе крупнейшими противниками по конфискации активов РФ являются Бельгия, Франция, Германия и Италия. У каждой есть свои интересы, которые прикрываются отговорками об "отсутствии юридических механизмов". Например, в бельгийском депозитарии Euroclear находится большая часть замороженных активов России.

Противовес странам "старой Европы" составили Польша, страны Балтии и Скандинавии, а также несколько государств Центральной Европы. Они считают, что активы нужно конфисковать и целиком передать Украине.

