Украина на "Рамштайн" попросила у партнеров "зимний пакет" ПВО, - Шмыгаль

Patriot для Украины

Напомним, в сентябре министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Украине срочно необходимо 10 дополнительных систем Patriot, чтобы защитить небо от баллистических ракет РФ.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ожидает от США решения о поставке 10 систем Patriot.

Потребность в таких системах возросла на фоне усиления российских ударов по Украине. Оккупанты начали активно атаковать украинскую энергетику.