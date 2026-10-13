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ВСУ ударили по базе в РФ, где ремонтируют "Искандеры" для атак на Украину

12:07 13.10.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Чупровская
ВСУ ударили по базе в РФ, где ремонтируют "Искандеры" для атак на Украину Фото: ВСУ поразили ремонтную базу окупантов (armyinform.com.ua)
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Силы обороны поразили ремонтную базу комплексов "Искандер-М" в Курщине и радар на Брянщине. Под удар также попали склады и скопления русских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Удары украинские военные нанесли 12 октября и в ночь на 13 октября 2026 года.

В районе Кондринки Курской области поражена ремонтная база. Это база для ремонта самоходных пусковых установок и транспортно-заряжающих машин ракетного комплекса "Искандер-М".

Еще одну цель поразили на Брянщине. В районе населенного пункта Шкрябино ударили по радиолокационной станции (радару) противника.

На временно оккупированной территории Луганской области поражены логистические объекты российских подразделений. В районе Довжанска это склад горюче-смазочных материалов, а в районе Рубежного - склад боеприпасов.

Также украинские воины ударили по местам, где сосредоточена живая сила противника. Скопление российских военных поражено в районах Селидового, Раздольного, Суженко и Мирнограда Донецкой области, Набережного Запорожской области, а также Куземовки Луганской области.

В Генштабе добавили, что работа по ключевым военным целям российского агрессора продолжается.

Напомним, в ночь на 11 октября дроны атаковали дата-центр "Яндекса" во Владимирской области России.

В компании подтвердили, что его работа полностью остановлена, а в стране перестали работать десятки сервисов.

Также мы писали, что в ночь на 10 октября Силы обороны поразили радиоэлектронную борьбу, учебный центр сержантов и пункты управления россиян.

Среди целей были также склады и ремонтная база русской армии.

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