В России ракеты атаковали завод, производящий батареи для "Искандеров" и "Кинжалов"
Днем 25 октября крылатые ракеты атаковали завод "Энергия" в Ельце Липецкой области РФ. Он производит батареи для "Искандеров" и "Кинжалов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSTIN-каналы.
По данным мониторинговых каналов, в городе Елец Липецкой области под удар крылатых ракет мог попасть завод "Энергия".
На месте удара разразился пожар, над городом поднялся густой черный дым.
Район удара перекрыт, к заводу приехало большое количество скорых.
Предприятие производит источники питания для российского вооружения, в том числе ракет "Искандер-М", "Искандер", "Кинжал", комплексов "Панцирь" и управляемых авиабомб.
Завод находится под санкциями Украины, США, ЕС и других стран.
Напомним, вечером 24 октября Силы обороны Украины совершили новую массированную атаку на российский Омск. Для этого они применили дроны FP-1.
Под удар украинских воинов попал завод "Омский каучук". Это одно из крупнейших нефтехимических предприятий страны-агрессоры.
Впоследствии местные власти заявили, что Силы обороны Украины также атаковали логистический центр OZON.