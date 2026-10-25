Иллюстративное фото: в России ракеты атаковали завод, производящий батареи для "Искандеров" и "Кинжалов" (t.me/mchs_official)

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Днем 25 октября крылатые ракеты атаковали завод "Энергия" в Ельце Липецкой области РФ. Он производит батареи для "Искандеров" и "Кинжалов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSTIN-каналы.

По данным мониторинговых каналов, в городе Елец Липецкой области под удар крылатых ракет мог попасть завод "Энергия". На месте удара разразился пожар, над городом поднялся густой черный дым. Район удара перекрыт, к заводу приехало большое количество скорых. https://t.me/RBC_ua_news/209905?single



Предприятие производит источники питания для российского вооружения, в том числе ракет "Искандер-М", "Искандер", "Кинжал", комплексов "Панцирь" и управляемых авиабомб. Завод находится под санкциями Украины, США, ЕС и других стран. https://t.me/RBC_ua_news/209914?single