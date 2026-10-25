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В России ракеты атаковали завод, производящий батареи для "Искандеров" и "Кинжалов"

14:16 25.10.2026 Вс
1 мин
aimg Татьяна Степанова
В России ракеты атаковали завод, производящий батареи для "Искандеров" и "Кинжалов" Иллюстративное фото: в России ракеты атаковали завод, производящий батареи для "Искандеров" и "Кинжалов" (t.me/mchs_official)
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Днем 25 октября крылатые ракеты атаковали завод "Энергия" в Ельце Липецкой области РФ. Он производит батареи для "Искандеров" и "Кинжалов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSTIN-каналы.

По данным мониторинговых каналов, в городе Елец Липецкой области под удар крылатых ракет мог попасть завод "Энергия".

На месте удара разразился пожар, над городом поднялся густой черный дым.

Район удара перекрыт, к заводу приехало большое количество скорых.



Предприятие производит источники питания для российского вооружения, в том числе ракет "Искандер-М", "Искандер", "Кинжал", комплексов "Панцирь" и управляемых авиабомб.

Завод находится под санкциями Украины, США, ЕС и других стран.

Напомним, вечером 24 октября Силы обороны Украины совершили новую массированную атаку на российский Омск. Для этого они применили дроны FP-1.

Под удар украинских воинов попал завод "Омский каучук". Это одно из крупнейших нефтехимических предприятий страны-агрессоры.

Впоследствии местные власти заявили, что Силы обороны Украины также атаковали логистический центр OZON.

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