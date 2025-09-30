Украина прошла скрининг законодательства для вступления в ЕС

Украина получила статус кандидата на вступление в Европейский Союз 23 июня 2022 года после решения лидеров ЕС на саммите в Брюсселе. Два года спустя, в июле 2024-го, государство начало детальное сравнение своего законодательства с нормами ЕС.

"В самых сложных обстоятельствах Украина рекордно быстро завершила процесс проверки всего своего законодательства, закладывая основу для своего европейского будущего", - написала еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в Х.

Визит Кос в Украину

Вчера Кос начала свой визит в Украину с Ужгорода, где посетила два лицея с обучением на венгерском и словацком языках. Еврокомиссар подчеркнула необходимость принятия в Украине плана действий по нацменьшинствам, подчеркнув, что процесс вступления в ЕС является лучшей возможностью урегулировать эти вопросы.

30 сентября она прибыла во Львов, а 1 октября запланировала визит в Киев.

Продолжающийся скрининг является подготовительным этапом переговоров о вступлении в Евросоюз и предусматривает сравнение национального законодательства с нормами ЕС, чтобы определить, где они совпадают, а где необходимы изменения для соответствия европейским стандартам.