Украина прошла скрининг законодательства для вступления в ЕС

Украина и Европейский Союз в рекордно короткие сроки завершили проверку украинского законодательства в рамках подготовки к переговорам о вступлении в ЕС.
Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится сайте Европейской комиссии.
Украина получила статус кандидата на вступление в Европейский Союз 23 июня 2022 года после решения лидеров ЕС на саммите в Брюсселе. Два года спустя, в июле 2024-го, государство начало детальное сравнение своего законодательства с нормами ЕС.
"В самых сложных обстоятельствах Украина рекордно быстро завершила процесс проверки всего своего законодательства, закладывая основу для своего европейского будущего", - написала еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в Х.
Вчера Кос начала свой визит в Украину с Ужгорода, где посетила два лицея с обучением на венгерском и словацком языках. Еврокомиссар подчеркнула необходимость принятия в Украине плана действий по нацменьшинствам, подчеркнув, что процесс вступления в ЕС является лучшей возможностью урегулировать эти вопросы.
30 сентября она прибыла во Львов, а 1 октября запланировала визит в Киев.
Продолжающийся скрининг является подготовительным этапом переговоров о вступлении в Евросоюз и предусматривает сравнение национального законодательства с нормами ЕС, чтобы определить, где они совпадают, а где необходимы изменения для соответствия европейским стандартам.
По состоянию на 29 сентября Евросоюз так и не начал вступительные переговоры с Украиной. Сейчас - единственным препятствием для старта переговоров является Венгрия, ведь она наложила свое вето на соответствующее решение.
По информации Politico, сейчас ЕС ищет пути обхода вето Венгрии. Для этого президент Евросовета Антониу Кошта разрабатывает предложение, в рамках которого переговорные кластеры могли бы открываться квалифицированным большинством стран ЕС, а не единогласно.