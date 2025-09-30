Україна пройшла скринінг законодавства для вступу в ЄС

Україна здобула статус кандидата на вступ до Європейського Союзу 23 червня 2022 року після рішення лідерів ЄС на саміті в Брюсселі. Два роки потому, у липні 2024-го, держава розпочала детальне порівняння свого законодавства з нормами ЄС.

"У найскладніших обставинах Україна рекордно швидко завершила процес перевірки всього свого законодавства, закладаючи основу для свого європейського майбутнього", - написала єврокомісарка з питань розширення Марта Кос в Х.

Візит Кос в Україну

Учора Кос розпочала свій візит до України з Ужгорода, де відвідала два ліцеї з навчанням угорською та словацькою мовами. Єврокомісарка наголосила на необхідності ухвалення в Україні плану дій щодо нацменшин, підкресливши, що процес вступу до ЄС є найкращою можливістю врегулювати ці питання.

30 вересня вона прибула до Львова, а 1 жовтня запланувала візит до Києва.

Скринінг, що триває, є підготовчим етапом переговорів про вступ до Євросоюзу і передбачає порівняння національного законодавства з нормами ЄС, щоб визначити, де вони збігаються, а де необхідні зміни для відповідності європейським стандартам.