Україна пройшла скринінг законодавства для вступу в ЄС

Україна та Європейський Союз у рекордно короткі терміни завершили перевірку українського законодавства в межах підготовки до переговорів про вступ до ЄС.
Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться сайті Європейської комісії.
Україна здобула статус кандидата на вступ до Європейського Союзу 23 червня 2022 року після рішення лідерів ЄС на саміті в Брюсселі. Два роки потому, у липні 2024-го, держава розпочала детальне порівняння свого законодавства з нормами ЄС.
"У найскладніших обставинах Україна рекордно швидко завершила процес перевірки всього свого законодавства, закладаючи основу для свого європейського майбутнього", - написала єврокомісарка з питань розширення Марта Кос в Х.
Учора Кос розпочала свій візит до України з Ужгорода, де відвідала два ліцеї з навчанням угорською та словацькою мовами. Єврокомісарка наголосила на необхідності ухвалення в Україні плану дій щодо нацменшин, підкресливши, що процес вступу до ЄС є найкращою можливістю врегулювати ці питання.
30 вересня вона прибула до Львова, а 1 жовтня запланувала візит до Києва.
Скринінг, що триває, є підготовчим етапом переговорів про вступ до Євросоюзу і передбачає порівняння національного законодавства з нормами ЄС, щоб визначити, де вони збігаються, а де необхідні зміни для відповідності європейським стандартам.
Станом на 29 вересня Євросоюз так і не розпочав вступні переговори з Україною. Наразі - єдиною перешкодою для старту переговорів є Угорщина, адже вона наклала своє вето на відповідне рішення.
За інформацією Politico, зараз ЄС шукає шляхи обходу вето Угорщини. Для цього президент Євроради Антоніу Кошта розробляє пропозицію, в рамках якої переговорні кластери могли б відкриватися кваліфікованою більшістю країн ЄС, а не одноголосно.