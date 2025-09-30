UA

Україна пройшла скринінг законодавства для вступу в ЄС

Фото: Марта Кос (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Україна та Європейський Союз у рекордно короткі терміни завершили перевірку українського законодавства в межах підготовки до переговорів про вступ до ЄС.

Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться сайті Європейської комісії.

Україна здобула статус кандидата на вступ до Європейського Союзу 23 червня 2022 року після рішення лідерів ЄС на саміті в Брюсселі. Два роки потому, у липні 2024-го, держава розпочала детальне порівняння свого законодавства з нормами ЄС.

"У найскладніших обставинах Україна рекордно швидко завершила процес перевірки всього свого законодавства, закладаючи основу для свого європейського майбутнього", - написала єврокомісарка з питань розширення Марта Кос в Х.

Візит Кос в Україну

Учора Кос розпочала свій візит до України з Ужгорода, де відвідала два ліцеї з навчанням угорською та словацькою мовами. Єврокомісарка наголосила на необхідності ухвалення в Україні плану дій щодо нацменшин, підкресливши, що процес вступу до ЄС є найкращою можливістю врегулювати ці питання.

30 вересня вона прибула до Львова, а 1 жовтня запланувала візит до Києва.

Скринінг, що триває, є підготовчим етапом переговорів про вступ до Євросоюзу і передбачає порівняння національного законодавства з нормами ЄС, щоб визначити, де вони збігаються, а де необхідні зміни для відповідності європейським стандартам.

Вступ України до ЄС

Станом на 29 вересня Євросоюз так і не розпочав вступні переговори з Україною. Наразі - єдиною перешкодою для старту переговорів є Угорщина, адже вона наклала своє вето на відповідне рішення.

За інформацією Politico, зараз ЄС шукає шляхи обходу вето Угорщини. Для цього президент Євроради Антоніу Кошта розробляє пропозицію, в рамках якої переговорні кластери могли б відкриватися кваліфікованою більшістю країн ЄС, а не одноголосно.

