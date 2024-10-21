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Украина прошла путь от коктейлей Молотова до лучших в мире дронов, - Остин

Киев, Понедельник 21 октября 2024 19:08
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Украина прошла путь от коктейлей Молотова до лучших в мире дронов, - Остин Фото: Ллойд Остин, глава Пентагона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Роман Кот

В начале полномасштабного вторжения украинцы пользовались коктейлями Молотова, чтобы защититься от техники оккупантов. Но теперь в Украине производят одни из лучших беспилотников в мире.

Об этом глава Пентагона Ллойд Остин заявил на встрече с украинскими студентами, передает корреспондент РБК-Украина.

Он напомнил, что украинские солдаты во время начала полномасштабного вторжения организовывали в Киевской области засады на российские танки с коктейлями Молотова в руках. В таких засадах также участвовали и простые граждане.

"На бурной украинской оборонно-промышленной базе украинские заводы сейчас выпускают одни из лучших БПЛА в мире. А опытные украинские войска ПВО защищают военных и их семьи. И ваши солдаты показали невероятное мастерство", - добавил министр обороны США.

Также он объяснил, почему Америка продолжает поддерживать Украину в войне.

"Украина важна для безопасности США по четырем явным причинам. Война Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.) угрожает европейской безопасности. Война Путина бросает вызов нашим союзникам по НАТО. Война Путина атакует наши общие ценности. Война Путина - это фронтальное нападение на основанный на правилах международный порядок, обеспечивающий безопасность всех нас", - уточнил Остин.

Слова Остина об украинских дронах

Напомним, несколько дней назад министр обороны США уже высказывался о дальнобойных украинских беспилотниках.

По его словам, такие беспилотники уже доказали свою точность и эффективность. Также они намного дешевле, чем дальнобойные ракеты, которые производят страны Запада.

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