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Украина прошла в плей-офф чемпионата Европы по волейболу

Фото: мужская сборная Украины по волейболу обыграла Испанию (facebook.com/volleyballua)
Автор: Карина Левицкая

Уверенной победой над Испанией завершила групповой этап чемпионата Европы мужская сборная Украины по волейболу. Соревнования проходили в болгарском городе Варна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национального олимпийского комитета Украины и национальной олимпийской сборной Украины.

Для выхода в 1/8 финала украинской сборной необходимо было не просто побеждать в заключительном пятом туре, а сделать это со счетом 3:0 или 3:1. И они с этой непростой задачей справились - 3:0 (25:21, 25:21, 25:19).

С третьего или последнего проходного четвертого места в группе выйдут в плей-офф подопечные Угиса Крастиньша, станет известно сегодня после заключительного матча в секстете B между Словенией и Болгарией. Если болгары проиграют 0:3 или 1:3, украинцы финишируют третьими и сыграют в плей-офф против второй команды группы D.

 

Фото: мужская сборная Украины по волейболу обыграла Испанию (facebook.com/volleyballua)

Напомним, в прошлом месяце Украина одержала первую победу на женском Евро-2023 по волейболу. Во втором туре украинки обыграли сборную Венгрии.

К слову, ранее женская сборная Украины обыграла Хорватию в четвертьфинале Challenger Cup-2023.

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