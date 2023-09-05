UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна пройшла у плей-офф чемпіонату Європи з волейболу

Фото: чоловіча збірна України з волейболу обіграла Іспанію (facebook.com/volleyballua)
Автор: Каріна Левицька

Впевненої перемогою над Іспанією завершила груповий етап чемпіонату Європи чоловіча збірна України з волейболу. Змагання проходили у болгарському місті Варна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

Для виходу в 1/8 фіналу українській збірній необхідно було не просто перемагати у заключному п’ятому турі, а зробити це з рахунком 3:0 або 3:1. І вони із цим непростим завданням впоралися - 3:0 (25:21, 25:21, 25:19).

З третього чи останнього прохідного четвертого місця у групі вийдуть у плей-офф підопічні Угіса Крастіньша, стане відомо сьогодні після заключного матчу у секстеті B між Словенією і Болгарією. Якщо болгари програють 0:3 чи 1:3, українці фінішують третіми й зіграють у плей-оф проти другої команди групи D.

 

Фото: чоловіча збірна України з волейболу обіграла Іспанію (facebook.com/volleyballua)

Нагадаємо, минулого місяця Україна здобула першу перемогу на жіночому Євро-2023 з волейболу. У другому турі українки обіграли збірну Угорщини.

До слова, раніше жіноча збірна України обіграла Хорватію у чвертьфіналі Challenger Cup-2023.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
спортсмениВолейбол