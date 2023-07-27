Волейбольная сборная Украины обыграла Хорватию в четвертьфинале Кубка претенденток-2023

Challenger Cup, 1/4 финала, женщины

Украина – Хорватия – 3:1 (25:15, 25:15, 18:25, 25:19)

В стартовом сете команды сначала играли на равных. Попытки уйти в отрыв сорвались и у балканок, и у "сине-желтых". Но вторая половина партии лучше удалась украинкам. Из минимального преимущества (11:10) подопечные Ивана Петкова принялись развивать гандикап и завершили сет с +10.

Хорватия попыталась отыграться во втором. В течение длительного отрезка балканская сборная была впереди, но на пике ее преимущество составляло всего 4 пункта. Так что как только Украина прибавила в темпе, так балканки и "посыпались". С момента, когда счет стал равным (14:14), до конца сета хорватские волейболистки смогли набрать только очко.

Впрочем, они реабилитировались в третьей партии. В этот раз команды устроили качели на паркете. Лидерство несколько раз переходило из рук в руки, пока сборная Хорватии не закрепила свой статус. Девушки Ферхата Акбаша методически увеличивали отрыв и все же размочили счет в поединке.

Самым конкурентным оказался четвертый сет. Отечественные волейболистки постоянно пытались оторваться от хорваток, но те каждый раз выравнивали положение. Так продолжалось вплоть до концовки партии, когда "сине-желтые" захватили инициативу полностью. В конце концов, финальное преимущество украинок составило 6 пунктов.